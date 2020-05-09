Путин пообещал провести Парад Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади и народный марш "Бессмертного полка" обязательно состоятся. Юбилей Победы в Великой Отечественной войне будет отмечен достойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам по случаю Дня Победы. "Мы непобедимы - когда мы вместе", - подчеркнул он.

День Победы для нас всех - самый главный, самый дорогой праздник, отметил глава государства. "Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе", - сказал он.

"Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему - священным", - подчеркнул Владимир Путин. "Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки", - сказал он. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить и ничем не оплатить, спасли Отечество, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений.

"Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа", - сказал президент.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны", - произнес Путин и объявил минуту молчания.

Глава государства обещал, что юбилей, 75-летие Победы, обязательно будет широко и торжественно праздноваться. "Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу", - заверил он. Будет и наш парад на Красной Площади, и народный марш "Бессмертного полка".

"Наши ветераны сражались за жизнь - против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость, - подчеркнул глава государства. - Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее".

"Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы - когда мы вместе", - заключил президент.