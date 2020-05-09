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Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.

"Уважаемые граждане России!

Уважаемые ветераны!

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!

Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе.

Духовное, нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно великим, а наше отношение к нему - священным.
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы"

Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки.

Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей.

Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и сёла, добились грандиозных свершений.

Мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа.

Дорогие друзья!

Здесь, у кремлёвской стены - священное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь в память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит Неизвестный Солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины.

Героям, кто навеки остался в братских, безызвестных могилах - под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера.

Путин возложил цветы к Вечному огню

Миллионы павших не увидели, не дождались Победы - Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это - бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто ещё не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг советский солдат.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей.

Объявляется минута молчания.

(Минута молчания.)

Дорогие друзья!

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.

Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш "Бессмертного полка" - марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями.

Наши ветераны сражались за жизнь - против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплочённость и стойкость.

Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее.

Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы - когда мы вместе.

С праздником вас!

С Днём Победы!

Ура!

(Звучит Гимн России.)"

Источник: kremlin.ru

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