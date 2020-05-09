Новости

В Китае призывают к наращиванию ядерного потенциала 12:14
Под Петербургом появится проспект 75-летия Победы 12:10
Госдеп США: Нефтяной танкер Safer - зона ответственности хуситов 12:07
В Карелии зафиксировали очаг коронавируса в фельдъегерской службе 12:05
Московский транспорт начал транслировать акцию "Бессмертный полк" 11:53
В Болгарии потребовали отставки главы МИД из-за русофобской декларации 11:47
Российский аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины 11:43
Российские военные в Сирии спели "День Победы" на арабском языке 11:40
Румас направил Мишустину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы 11:37
Рига чествует героев-освободителей от гитлеровского фашизма 11:20
85% новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - люди младше 65 лет 11:16
В Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19 11:11
Путин примет участие в смотре марша Президентского полка 11:08
Военные моряки Северного флота поднимут Знамя Победы над Арктикой 11:08
Еще 2520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 4 млн человек 10:57
COVID-19 прорвал антивирусную защиту в Южной Корее 10:55
В Киргизии в онлайн-шествии "Бессмертного полка" примут участие 7 тыс человек 10:49
Челябинские росгвардейцы прошли парадом под окнами ветеранов 10:47
Обязательные анализы на COVID-19 для сотрудников организаций будут проводить в городских лабораториях 10:40
Видео: Как один ветеран бережет память о тысячах не вернувшихся с войны 10:35
В Кемерове главврача больницы наказали за приказ штрафовать из-за COVID-19 10:30
Академик РАН объяснил, от чего зависит иммунитет к коронавирусу 10:26
"Бессмертный полк" поднялся в небо над Уралом 10:24
Турчак поздравил россиян с 75-летием Победы 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Письма войны: полевая почта, секретки и военная цензура
Письма войны: полевая почта, секретки и военная цензура
Хроника первых минут войны
Хроника первых минут войны
09.05.2020 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еще 2520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

В столице еще 2520 пациентов излечились от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу

- Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее - это рекордное количество, 2520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12779 человек, - рассказала она.

Оперштаб напоминает: лечение может назначить только врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз в столице ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. При выписке из больницы снова проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Генсек ООН напомнил о жертвах СССР во имя Победы над нацизмом
Российские космонавты с борта МКС поздравили ветеранов с Днем Победы
В Хабаровске прошел самый масштабный в ДФО воздушный парад
Самое большое "Окно Победы" открыли в сибирском городе Канск
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в России дождливое лето
Великий День Победы возвращается с улицы домой
Ветераны рассказали, как они воевали и где встретили Победу