Фронтовые письма можно не только прочесть, но и услышать

Благодаря проекту "75 слов о войне" все желающие могут послушать фронтовые письма москвичей в формате подкастов - записи доступны на сайте stayhome.moscow. Проект подготовил столичный комитет по туризму вместе с Музеем Москвы, сообщает официальный портал мэрии.

На сайте размещены 12 озвученных писем фронтовиков. Нередко эти послания близким и любимым людям оказывались последними. Одни из подкастов рассказывает историю Бойца Якова Кузмина - он пишет жене, что его полк уже второй месяц ведет ежедневные тяжелые бои и сегодня ночью снова предстоит наступление. "Если выйду целым, завтра же напишу тебе письмо", - сообщает Яков. Больше писем от него не приходило.

Также на сайте можно увидеть фотогалерею "Москва. Победа" - там собраны уникальные кадры из архива ТАСС к 75-летию Победы.