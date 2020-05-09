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09.05.2020 09:25
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с 75-летием Победы

Текст: Александр Мелешенко

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов и всех жителей региона с 75-летием Победы. Он подчеркнул, что в Подмосковье не раз решалась судьба России и исход Великой Отечественной войны, а победа стала возможной благодаря массовому героизму людей - на фронт ушел каждый четвертый житель области, включая стариков и еще почти детей.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Собянин поздравил ветеранов с 75-летим Победы

"Подмосковье - последний рубеж на пути к столице. И здесь буквально каждый город хранит память о той жестокой войне", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте". Он вспомнил слова маршала Жукова о том, что ему больше всех запомнилась битва за Москву и подчеркнул, что она оказалась самой трудной.

"Но именно с нее начались наши победы. Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск, Истра, Клин, Дмитров, Яхрома - по этим названиям можно составить учебник истории Великой Отечественной. Именно отсюда оборона обернулась наступлением", - добавил губернатор.

По словам Воробьева, в Подмосковье сейчас живет 3047 фронтовиков, героям уже далеко за 90. "И пусть здоровье уже не то, они продолжают нас поддерживать, наставлять и помогать. Спасибо вам, вашим семьям, всем, кто заботится о ветеранах", - написал губернатор.

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