Обязательные анализы на COVID-19 для сотрудников организаций будут проводить в городских лабораториях

В Москве в ближайшее время запустят новую тест-систему, которая будет определять наличие у человека иммунитета к коронавирусу - она уже прошла регистрацию в Росздравнадзоре. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый метод тестирования - это иммуноферментный анализ, для которого берется кровь из вены. "Новый тест выявляет иммуноглобулины, по которым можно определить, находится человек в острой стадии заболевания или уже переболел", - пояснила Ракова.

Это метод анализа будут предлагать городским предприятиям, которые с 12 мая обязаны проводить регулярное выборочное тестирование сотрудников. При этом работу с ними город хочет выстроить по принципу государственно-частного партнерства, чтобы забор крови проходил за счет предприятия, а само тестирование за счет городского бюджета. "Думаю, что в ближайший месяц мы сможем существенно нарастить объемы такого тестирования", - добавила заммэра.