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09.05.2020 09:03
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Собянин поздравил ветеранов с 75-летим Победы

Мэр столицы Сергей Собянин выразил слова признательности и благодарности ветеранам и поздравил их с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: iStock
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"В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага", - отметил он в опубликованном обращении.

Мэр Москвы также напомнил, что в юбилейный года встретить великий праздник планировалось особенно торжественно и масштабно, но даже в условиях строгой изоляции из-за коронавируса никто не может "отнять у нас праздничое настоение". "Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны. Но для тепла наших сердец не существует физических преград", - добавил градоначальник.

Сергей Собянин также пообещал, что приложит все силы для того, чтобы защитить жизнь и здоровье москвичей и вместе победить "опасного врага".

"Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне", - заключил он.

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