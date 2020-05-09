Столкнулись с трудностями при оформлении цифрового пропуска в Москве? Напишите "РГ"

Если нет пропуска, столичная полиция может оформить протокол на гражданина. Машину не задержат. Фото: Константин Завражин/РГ

Как "РГ" уже сообщала, режим самоизоляции продлен в Москве до конца мая. Продолжает действовать и пропускной режим поездок по городу. В то же время предприятия промышленности и строительства возвращаются после праздников к работе. Рабочие цифровые пропуска должны быть продлены до 31 мая автоматически.

Но в редакцию "Российской газеты" начали поступать письма, что у кого-то подобного не происходит, а ряд горожан сталкивается с проблемой оформления пропуска для поездки, например, в клинику.

Вы тоже столкнулись с трудностями при оформлении цифрового пропуска в столице? Напишите нам об этом. Мы попросим обратить на вашу проблему департамент информационных технологий города Москвы, а также ответить на все вопросы, возникающие у москвичей.