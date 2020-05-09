В Красногорске найден скелет человека

Следственный комитет устанавливает причину смерти неизвестного мужчины, тело которого нашли в лесу рядом с микрорайоном Опалиха в подмосковном Красногорске.

Единственное что смогли сказать эксперты, это давность наступления смерти - около шести месяцев. Никаких документов при погибшем не нашли. В настоящий момент следственным отделом по городу Красногорску СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать ли уголовное дело и по какой статье.