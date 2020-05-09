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09.05.2020 11:59
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В Москве жильцы многоэтажки целый час пели военные песни с балконов

Текст: Александр Мелешенко
Жители обычной многоэтажки на улице Авиамоторной в Москве нашли необычный способ поздравить соседей-ветеранов - затея потребовала общих усилий и недели подготовки, но стоила того. Накануне Дня Победы жители дома вышли на балконы и запели военные песни - от "Катюши" до "Смуглянки".

При этом на балконах вывесили флаги Победы, а слова песен разучивали в групповом чате дома.

Фото: Россия 1
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"Идея родилась спонтанно, - цитирует kp.ru одного из организаторов Льва Хлыновски. - Мы с друзьями решили заказать в интернете цветы и конфеты, и пройтись по квартирам ветеранов в нашем районе, чтобы сделать им сюрприз. Тогда мы и подумали - а что, если не просто раздать подарки, но и сделать нечто большее. Чтобы надолго всем запомнилось. Собственно, так эта идея и родилась".

Поздравляют ветеранов песнями и жители Подмосковья. Там под окнами жилых домов выступают певцы-волонтеры, к которым нередко присоединяются местные жители - они выходят на балконы и подпевают.

Кроме того, всех россиян сегодня в 19 часов приглашают выйти на балконы или подойти к окнам с портретами ветеранов в руках и после минуты молчания вместе исполнить песню "День Победы". Также вечером пройдет акция "Поем двором" - ее участники с балконов тоже споют свои любимые военные песни.

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