В тот день, когда закончилась война…

Ко Дню Победы музеи столицы подготовили обширную онлайн-программу. Большая серия проектов показывает войну глазами военных фотокорреспондентов и участников. Что самое важное - эти выставки можно посетить оставаясь дома.

Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ)

Музей представляет проект "Наша Победа - 75" на портале "История России в фотографиях". Стартовав девятого мая, он продлится до 24 июня - дня первого Парада Победы.

Каждый четверг здесь будет "активироваться" новая виртуальная выставка. Это позволит увидеть основные события Великой Отечественной войны в хронологической последовательности через объектив репортеров.

В золотой фонд советской и мировой фотографии военных лет навсегда вошли снимки Дмитрия Бальтерманца, Евгения Халдея, Аркадия Шайхета, Эммануила Евзерихина, Георгия Петрусова, Ивана Шагина, Якова Халипа, Всеволода Тарасевича, Сергея Шиманского, Анатолия Егорова, Георгия Зельмы, Владислава Микоши, Марка Редькина, Анатолия Морозова, Марка Маркова-Гринберга, Виталия Фаминского.

Но есть в архиве снимки, имена авторов которых неизвестны. А еще есть фотографии авторов, о которых неизвестно ничего, кроме имени и фамилии. Эти снимки можно найти на отдельной странице проекта. Музей приглашает зрителей помочь в установлении имен фотографов и будет благодарен за любые сведения о них.

Музей Москвы

Старейший столичный музей в честь праздника подготовил для зрителей сразу два тематических онлайн-проекта: "Письмо. 75 слов о Войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны".

Первая выставка позволяет услышать голоса москвичей, очевидцев и участников войны в их письмах, дневниковых записях и воспоминаниях. Более 50 писем отобраны из коллекции Музея Москвы и фондов Главного архивного управления города Москвы, они оцифрованы и расшифрованы. Переписка каждого автора с его семьей или друзьями превратилась в главу трагического повествования о войне. Всего получилось 29 глав. Тексты писем также звучат в исполнении студентов-актеров выпускного курса мастерских народного артиста СССР Владимира Алексеевича Андреева и народного артиста РФ Леонида Ефимовича Хейфеца актерского факультета ГИТИСа.

Музей Москвы приглашает жителей города поделиться фронтовыми письмами из семейных собраний. Сообщить о желании дополнить выставку можно в письме по адресу: 75slov@mosmuseum.ru.

Брат и сестра Борис и Ольга Игнатович известны более всего, как мастера "левой", авангардистской фотографии 1920-х начала 1930-х годов. Во время войны каждый из них прошел дорогами войны "с лейкой и блокнотом". Если Борис Всеволодович во время войны снимал жизнь партизанских отрядов на оккупированных территориях, то Ольга Всеволодовна была фоторепортером газеты 30-й армии (позже - 10-й гвардейской) Калининского фронта и фронтовой газеты 1-го Украинского фронта. Она снимала во время боев за освобождение Украины, Польши, Чехословакии и Австрии. В числе первых кино- и фотокорреспондентов снимала в освобожденных Красной Армией концлагерях Майданек и Освенцим.

Для выставки "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны" отобраны более 70 фотографий из коллекции Музея Москвы. Кроме военных снимков в экспозицию вошли также послевоенные портреты маршалов и генералов, которые Борис Игнатович делал по заказу Совинформбюро и Студии батальной живописи им. М.Б. Грекова.

Еврейский музей и центр толерантности

К 75-летию Победы Еврейский музей и центр толерантности на выставке "Неизвестный Берлин. Май 1945" представляет два уникальных фотоархива. Илья Аронс и Валерий Гинзбург учились на операторском факультете ВГИКа, защищали Москву в народном ополчении и увидели Берлин в мае 1945. Тем не менее, это два очень разных взгляда на Берлин 45-го года. Один - опытного фронтового оператора. Другой - студента-вгиковца, который фиксирует мгновения и атмосферу незабываемых майских дней 1945 года.

Музей также приглашает на онлайн-концерт из Культурного центра Елены Образцовой, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Музыканты из Санкт-Петербурга исполняют произведения европейских композиторов, которые были узниками лагеря Терезиенштадт. Этот лагерь был своего рода "витриной" нацистской пропаганды, которая должна была продемонстрировать "образцовый" концлагерь, в который отправляли еврейскую интеллектуальную элиту Европы. Среди узников Терезины было много учёных, писателей, политиков с международной известностью, через него прошла целая плеяда композиторов. В лагере выпускались журналы, проводились спектакли, музыканты давали концерты. Это не мешало регулярной отправке узников из Терезиенштадта в Освенцим, где машина смерти работала как конвейер. Многие вновь прибывшие были отправлены сразу в газовые камеры.

Именно такая судьба постигла композиторов, чьи произведения прозвучат на концерте. Все они исполнялись в Терезиенштадте. Например, опера "Брундибар" чешского композитора Ганса Красы была исполнена в Терезине 55 раз перед тем, как его депортировали в Освенцим, где он вскоре погиб.

Центр фотографии имени Братьев Люмьер

К 75-летию Победы в Отечественной войне Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет фотографии из своей коллекции, в которой есть фронтовые снимки Михаила Трахмана, Александра Устинова, Якова Рюмкина, Евгения Халдея, Александра Петрусова, Михаила Грачева, Дмитрия Бальтерманца, Якова Халипа, Макса Альперта, Марка Маркова-Гринберга и других легендарных фотографов.