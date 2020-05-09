В тот день, когда закончилась война…

Новости

Морская авиация выполнила праздничный пролет над столицей Камчатки 02:30
350 сахалинцев спели ветеранам "День Победы" 02:29
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы 02:00
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море 01:31
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне 00:33
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы" 00:02
В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу 08.05.2020
В Краснодаре частично снят карантин в больнице скорой помощи 08.05.2020
Названы сроки открытия знаменитого Гранд-базара в Стамбуле 08.05.2020
МИД отреагировал на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией 08.05.2020
В Московской области пока не будут штрафовать за отсутствие масок 08.05.2020
Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 08.05.2020
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 08.05.2020
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 08.05.2020
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима 08.05.2020
В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека 08.05.2020
На Дону создали арку с туманом против коронавируса 08.05.2020
Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной 08.05.2020
Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским 08.05.2020
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений 08.05.2020
В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке 08.05.2020
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 08.05.2020
Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая 08.05.2020
Суворовцы в День Победы проведут онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед" 08.05.2020
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов 08.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
09.05.2020 02:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В тот день, когда закончилась война…

Текст: Иван Владимиров
Ко Дню Победы музеи столицы подготовили обширную онлайн-программу. Большая серия проектов показывает войну глазами военных фотокорреспондентов и участников. Что самое важное - эти выставки можно посетить оставаясь дома.
Летчик на фоне самолета «Александр Суворов». Фото: http://warphotographers.russiainphoto.ru/ Летчик на фоне самолета «Александр Суворов». Фото: http://warphotographers.russiainphoto.ru/
Летчик на фоне самолета «Александр Суворов». Фото: http://warphotographers.russiainphoto.ru/

Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ)

Музей представляет проект "Наша Победа - 75" на портале "История России в фотографиях". Стартовав девятого мая, он продлится до 24 июня - дня первого Парада Победы.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Как провести День Победы дома

Каждый четверг здесь будет "активироваться" новая виртуальная выставка. Это позволит увидеть основные события Великой Отечественной войны в хронологической последовательности через объектив репортеров.

В золотой фонд советской и мировой фотографии военных лет навсегда вошли снимки Дмитрия Бальтерманца, Евгения Халдея, Аркадия Шайхета, Эммануила Евзерихина, Георгия Петрусова, Ивана Шагина, Якова Халипа, Всеволода Тарасевича, Сергея Шиманского, Анатолия Егорова, Георгия Зельмы, Владислава Микоши, Марка Редькина, Анатолия Морозова, Марка Маркова-Гринберга, Виталия Фаминского.

Но есть в архиве снимки, имена авторов которых неизвестны. А еще есть фотографии авторов, о которых неизвестно ничего, кроме имени и фамилии. Эти снимки можно найти на отдельной странице проекта. Музей приглашает зрителей помочь в установлении имен фотографов и будет благодарен за любые сведения о них.

Музей Москвы

Старейший столичный музей в честь праздника подготовил для зрителей сразу два тематических онлайн-проекта: "Письмо. 75 слов о Войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны".

ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником

Первая выставка позволяет услышать голоса москвичей, очевидцев и участников войны в их письмах, дневниковых записях и воспоминаниях. Более 50 писем отобраны из коллекции Музея Москвы и фондов Главного архивного управления города Москвы, они оцифрованы и расшифрованы. Переписка каждого автора с его семьей или друзьями превратилась в главу трагического повествования о войне. Всего получилось 29 глав. Тексты писем также звучат в исполнении студентов-актеров выпускного курса мастерских народного артиста СССР Владимира Алексеевича Андреева и народного артиста РФ Леонида Ефимовича Хейфеца актерского факультета ГИТИСа.

Музей Москвы приглашает жителей города поделиться фронтовыми письмами из семейных собраний. Сообщить о желании дополнить выставку можно в письме по адресу: 75slov@mosmuseum.ru.

Брат и сестра Борис и Ольга Игнатович известны более всего, как мастера "левой", авангардистской фотографии 1920-х начала 1930-х годов. Во время войны каждый из них прошел дорогами войны "с лейкой и блокнотом". Если Борис Всеволодович во время войны снимал жизнь партизанских отрядов на оккупированных территориях, то Ольга Всеволодовна была фоторепортером газеты 30-й армии (позже - 10-й гвардейской) Калининского фронта и фронтовой газеты 1-го Украинского фронта. Она снимала во время боев за освобождение Украины, Польши, Чехословакии и Австрии. В числе первых кино- и фотокорреспондентов снимала в освобожденных Красной Армией концлагерях Майданек и Освенцим.

Для выставки "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны" отобраны более 70 фотографий из коллекции Музея Москвы. Кроме военных снимков в экспозицию вошли также послевоенные портреты маршалов и генералов, которые Борис Игнатович делал по заказу Совинформбюро и Студии батальной живописи им. М.Б. Грекова.

Еврейский музей и центр толерантности

К 75-летию Победы Еврейский музей и центр толерантности на выставке "Неизвестный Берлин. Май 1945" представляет два уникальных фотоархива. Илья Аронс и Валерий Гинзбург учились на операторском факультете ВГИКа, защищали Москву в народном ополчении и увидели Берлин в мае 1945. Тем не менее, это два очень разных взгляда на Берлин 45-го года. Один - опытного фронтового оператора. Другой - студента-вгиковца, который фиксирует мгновения и атмосферу незабываемых майских дней 1945 года.
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы"

Музей также приглашает на онлайн-концерт из Культурного центра Елены Образцовой, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Музыканты из Санкт-Петербурга исполняют произведения европейских композиторов, которые были узниками лагеря Терезиенштадт. Этот лагерь был своего рода "витриной" нацистской пропаганды, которая должна была продемонстрировать "образцовый" концлагерь, в который отправляли еврейскую интеллектуальную элиту Европы. Среди узников Терезины было много учёных, писателей, политиков с международной известностью, через него прошла целая плеяда композиторов. В лагере выпускались журналы, проводились спектакли, музыканты давали концерты. Это не мешало регулярной отправке узников из Терезиенштадта в Освенцим, где машина смерти работала как конвейер. Многие вновь прибывшие были отправлены сразу в газовые камеры.

Именно такая судьба постигла композиторов, чьи произведения прозвучат на концерте. Все они исполнялись в Терезиенштадте. Например, опера "Брундибар" чешского композитора Ганса Красы была исполнена в Терезине 55 раз перед тем, как его депортировали в Освенцим, где он вскоре погиб.

Центр фотографии имени Братьев Люмьер

К 75-летию Победы в Отечественной войне Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет фотографии из своей коллекции, в которой есть фронтовые снимки Михаила Трахмана, Александра Устинова, Якова Рюмкина, Евгения Халдея, Александра Петрусова, Михаила Грачева, Дмитрия Бальтерманца, Якова Халипа, Макса Альперта, Марка Маркова-Гринберга и других легендарных фотографов.

Культура Культура Арт Культура Арт Фотография Культура Музыка Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор распространил рекомендации по снятию ограничений
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Пять незабываемых фильмов о войне
Как известные писатели проводят время в самоизоляции