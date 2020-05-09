350 сахалинцев спели ветеранам "День Победы"

На Сахалине и Курилах провели молодежную акцию "День Победы". Участие в ней приняли 350 островитян в возрасте от 14 до 30 лет.

В течение нескольких дней они записывали видео с исполнением знаменитой песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова, написанной в 1975 году. Из лучших записей в Сахалинском молодежном ресурсном центре смонтировали один большой ролик.

- Мы решили таким образом поздравить наших ветеранов, - рассказал "РГ" исполняющий обязанности директора Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев. - Во все муниципальные образования разослали приглашения присоединиться к этой акции. Идея понравилась и нашла отклик. Кто-то спел сам, кто-то организовал коллективное исполнение. Очень активными оказались школьники, юнармейцы и ребята из других общественных движений.

Кстати, призыв сахалинцев увидели даже в Казани. Оттуда тоже прислали клип, в котором "День Победы" поют представители детских музыкальных школ и сводного хора.

Затем над всем полученным работали видеоинженеры. Записи отбирали по строгим критериям: принимались во внимание вокальные данные исполнителя, а также фон.

- Песня, спетая на кухне, - это не то, что мы хотели видеть в своем проекте, - замечает Неустроев.

Итоговый ролик выложили на сайте агентства по делам молодежи Сахалинской области и на официальной странице ведомства в Инстаграм. Кроме того, организаторы акции планируют разместить это видео на больших уличных экранах в городах.

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