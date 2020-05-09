Авиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды

Авиационный парад в честь 75-летия Победы во Владивостоке отложили на два часа, а затем совсем отменили из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота.

Предварительно из-за нелетной погоды парад перенесли с 11.00 на 13.00 местного времени. Экипажи ждали улучшения метеоусловий, но тщетно. "Парад военной авиации отменили из-за непогоды", - сказал источник в ТОФ.

Планировалось, что в 11.00 над улицей Светланской краевого центра пролетит 21 воздушное судно - 11 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ, и 10 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В парадном строю должны пройти дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные Ил-38, истребители МиГ-31 и Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные Ка-52.