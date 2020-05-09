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09.05.2020 02:15
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Дальневосточники первыми увидели шествие "Бессмертного полка"

Текст: Владимир Таюрский
В 02:00 по московскому времени началось шествие "Бессмертный полк - онлайн". Дальневосточники увидели его первыми, потому что на Камчатке и Чукотке уже было 11, на Сахалине, Курилах и Колыме - 10 часов утра.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Во всенародной акции "Бессмертный полк" в формате онлайн приняли участие жители всех регионов ДФО.

Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости
Собянин призвал москвичей к участию в онлайн-акции "Бессмертный полк"

Жительница Анадыря Мария Песчанская так рассказала о своем дедушке, которого записала в "Бессмертный полк": "Гвардии ефрейтор, связист артиллерийского полка Зозуля Яков Иванович Победу встретил в Чехословакии. Был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", а также многими другими правительственными наградами. Так уж сложилось, что мне с ним увидеться не удалось... Он умер через четыре дня после моего рождения в 1987 году. Мы тогда жили на Чукотке, а он с бабушкой в Донецке, на Украине. Мои родители все-таки успели сообщить ему о рождении второй внучки. Родилась я второго января. Несмотря на череду новогодних праздников, телеграмму доставили. А вот шестого числа деда не стало... С нами до сих пор его фото и награды. Мама часто его вспоминает, рассказывает разные истории военного времени и послевоенной жизни. Говорит, что дед всегда стеснялся надевать ордена. Говорил, что эта Победа общая, независимо от того, есть у тебя медали или нет. И верно... Это героизм всего нашего народа, каждый внес свою лепту в эту долгожданную Победу!"

Хабаровчанка Ирина Розвезева вспоминает о своем отце Тихоне Тихоновиче Евсееве.

"Великая Отечественная война 1941-1945 годов опалила жизни миллионов советских людей. Из нашей семьи воевал Евсеев Тихон Тихонович - мой отец. Он родился в селе Озерки Курской области, откуда был призван в Красную Армию. После службы домой не вернулся - сразу ушел на фронт. Мне очень больно от того, что я ничего не знаю о его жизни на войне. В моем детстве участники Великой Отечественной войны были почти в каждой семье. У всех были свои герои, судьбу которых изменила война. Мой отец не любил рассказывать о том, как воевал, что видел там, что пережил, не хвалился боевой наградой. Я помню только слова мамы о том, что он был тяжело ранен в бою и находился в госпитале на лечении.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Онлайн-трансляция шествия "Бессмертного полка" может продлиться неделю

Когда закончилась война, он приехал на Дальний Восток, куда еще перед войной по переселению переехала его мать - моя бабушка Елена Петровна и все родственники.

Давайте чтить и бережно хранить память о подвигах наших героев Великой Отечественной войны. Пусть их подвиги навсегда останутся примером мужества, самоотверженности и бесстрашия, на которые следует равняться".

Дальневосточники придумали также и другие способы отдать дань памяти подвигу победителей.

"С каждым днем популярность акции "Бессмертный полк - онлайн" набирала обороты. Теперь принять участие в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов - это поле можно оставить пустым", - отметили в пресс-службе правительства Магаданской области.

Кроме того, в рамках проекта виртуального музея "Магаданский Бессмертный полк" в регионе запустили сайт "Герои Колымы", который рассказывает о вкладе колымчан в Победу. Здесь опубликовано свыше 1,1 тысячи фотографий. Сайт постоянно пополняется новыми историями о подвигах и судьбах земляков.

В Южно-Сахалинске в дополнение к всероссийской акции на оживленных перекрестках установили баннеры с фотопортретами здравствующих ветеранов Великой Отечественной. Снимки сделали фотографы-волонтеры.

"Бессмертный полк" покажут в столичном метро

В Якутии девятого мая люди выставили в окнах портреты своих героев. Таким образом "Бессмертный полк" пройдет от дома к дому. И, конечно же, жители республики принимают участие во всероссийском онлайн-шествии.

- Ежегодно тысячи якутян с радостью и гордостью несли фотографии своих родителей, дедушек и бабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне, в памятном шествии "Бессмертного полка". В год 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса всеми любимая общероссийская акция пройдет в онлайн-формате и начнется девятого мая в 11 часов по местному времени. Ее будут транслировать канал НВК "Саха" и портал "Бессмертного полка России", - сообщил глава республики Айсен Николаев.

А забайкальцы по инициативе жителей Нерчинского района в дополнение к всероссийской акции вечером 9 мая установят в окнах фотографии своих близких, участвовавших в боях, и рядом с ними в знак памяти зажгут свечи.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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