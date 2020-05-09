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Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Мемориал в честь советских и американских пилотов открыли в Магадане

Текст: Александр Филимоненко
Фото: пресс-служба правительства Магаданской области. Фото: пресс-служба правительства Магаданской области.
Фото: пресс-служба правительства Магаданской области.

Мемориал "Героям Алсиба" - пилотам, перегонявшим самолеты с Аляски через Чукотку, Колыму и Якутию в Сибирь во время Великой Отечественной войны, открыли в Магадане.

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"На открытие мы не позвали магаданцев по понятным причинам. Возможно, торжественная церемония состоится после снятия карантина по коронавирусу", - сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

Мемориал воздвигнут на 13-м километре трассы "Колыма", где когда-то находилась база материального снабжения воздушной трассы "Аляска-Сибирь" (Алсиб), по которой перегоняли американские самолетов, полученные по ленд-лизу от союзников.

Скульптура изображает рукопожатие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета. Авторы проекта - Андрей Ковальчук и Константин Кузьминых.

Справка "РГ"

Трасса "Аляска-Сибирь" действовала с 1942 по 1945 годы между Фэрбанксом (Аляска) и Красноярском. 7,9 тысячи боевых и транспортных самолетов получили советские ВВС по соглашению между США и СССР.

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