Морская авиация выполнила праздничный пролет над столицей Камчатки

Праздничный пролет, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выполнили над Петропавловском-Камчатским экипажи морской авиации Тихоокеанского флота.

Боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка войск и сил на Северо-Востоке России прошли в парадном строю над центральной площадью Петропавловска-Камчатского на высоте 300 метров.

В составе звеньев были сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Из столицы Камчатки пара "илов" отправилась в Магадан, чтобы совершить праздничный пролет над городом.

Это был первый из 14 запланированных девятого мая воздушных парадов в Восточном военном округе.

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