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Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Морская авиация выполнила праздничный пролет над столицей Камчатки

Текст: Александр Филимоненко

Праздничный пролет, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выполнили над Петропавловском-Камчатским экипажи морской авиации Тихоокеанского флота.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
9 мая по всей стране пройдут военные парады с участием боевой авиатехники

Боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка войск и сил на Северо-Востоке России прошли в парадном строю над центральной площадью Петропавловска-Камчатского на высоте 300 метров.

В составе звеньев были сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Из столицы Камчатки пара "илов" отправилась в Магадан, чтобы совершить праздничный пролет над городом.

Это был первый из 14 запланированных девятого мая воздушных парадов в Восточном военном округе.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский 75 лет Великой Победы

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