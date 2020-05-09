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09.05.2020 03:45
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

На Дальнем Востоке раздали тысячи георгиевских ленточек

Текст: Ольга Журман
С четвертого мая во всех регионах ДФО волонтеры раздавали георгиевские ленточки - символы Великой Победы. Только в Приморье они распространили 17 тысяч ленточек.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

- Цель акции - дать возможность каждому выразить свое уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины, - отметила специалист департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.

Фото: Пресс-служба Камчатского регионального исполкома партии "Единая Россия"
На Камчатке фасад дома украсили 15-метровой Георгиевской лентой

В Сахалинской области во все районы отправили около 75 тысяч ленточек. Символы Победы распространяли в том числе и в трудовых коллективах.

В Амурской области волонтеры не раздавали георгиевские ленты на улицах. В связи со сложной эпидобстановкой они нашли другой способ: просто разложили комплекты ленточек в магазинах и аптеках.

В этом году в Якутии организаторы акции раздали жителям республики более восьми тысяч георгиевских ленточек в публичных местах, а также доставили их пожилым гражданам, находящимся в самоизоляции, вместе продуктами питания и медикаментами.

На Камчатке, как и во всех остальных регионах ДФО, кроме собственно раздачи десяти тысяч георгиевских ленточек организовали онлайн-акцию, для участия в которой необходимо было опубликовать фото с ленточкой на личной странице в социальной сети Instagram и рассказать, почему это важно, дополнив описание хэштегами: #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

В Хабаровском крае организаторы доставляли ленты на дом, раздавали в магазинах, на АЗС и в аптеках. От вручения символа Победы на остановках общественного транспорта и в других проходимых местах решили отказаться, чтобы не создавать массовое скопление людей.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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