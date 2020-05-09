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09.05.2020 09:03
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

На Дальнем Востоке развернули "Флаги России"

Текст: Татьяна Дмитракова
В честь 75-летия Великой Победы в Сахалинской области на средней площадке спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" сегодня развернули алое полотнище площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Фото: Департамент информролитики правительства Сахалинской области. Фото: Департамент информролитики правительства Сахалинской области.
Фото: Департамент информролитики правительства Сахалинской области.

Так в островной области стартовала всероссийская патриотическая акция "Флаги России. 9 мая". В мероприятии, которое впервые проходит в регионе, приняли участие представители местного отделения движения "Юнармия", спортивных организаций, а также сотрудники регионального агентства по делам молодежи и сахалинского молодежного ресурсного центра.

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Видео с места события организаторы мероприятия разместят в социальных сетях.

- Возможность участия в акции есть у всех жителей Сахалинской области. Для этого девятого мая сахалинцы и курильчане могут разместить на своих окнах и балконах российский триколор, - подчеркнули правительстве региона.

Знамя Победы развернуто и на центральной площади Владивостока.

- "Акция "Флаги России. 9 мая" проводится впервые в этом году. В Приморье ее ключевым событием станет развертывание знамени на одной из основных площадок города, - рассказала заместитель директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко. - Размер штурмового флага - 10 на 20 метров. В мероприятии примут участие представители общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство". Жители края смогут увидеть происходящее в праздничном прямом телеэфире.

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Как и на Сахалине, желающие присоседиться к акции в Приморье могут вывесить на своих окнах и балконах российский триколор.

В Магаданской области пять тысяч флагов Российской Федерации украсили окна зданий и жилых домов. Участники движения "Волонтеры Победы" доставили флаги во все округа Колымы.

- В честь юбилея Великой Победы в окнах здания "Почты России" напротив автовокзала вывешенные флаги составили цифру 75, - уточнил руководитель регионального отделения "Волонтеры Победы" Даниил Сомов. - Главная цель мероприятия - объединить жителей во время сложной эпидемиологической ситуации, - подчеркнул он.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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