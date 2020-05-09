Новости

Российские дипломаты и школьники провели в США акцию "Свеча Победы" 04:27
В Хабаровске прошел самый масштабный в ДФО воздушный парад 04:18
В Мексике состоится онлайн-концерт в честь 75-летия Победы 04:06
В Минкомсвязи сообщили о новом вывозном рейсе для россиян из Гоа 03:48
Морская авиация выполнила праздничный пролет над столицей Камчатки 02:30
350 сахалинцев спели ветеранам "День Победы" 02:29
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы 02:00
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море 01:31
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне 00:33
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы" 00:02
В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу 08.05.2020
В Краснодаре частично снят карантин в больнице скорой помощи 08.05.2020
Названы сроки открытия знаменитого Гранд-базара в Стамбуле 08.05.2020
МИД отреагировал на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией 08.05.2020
В Московской области пока не будут штрафовать за отсутствие масок 08.05.2020
Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 08.05.2020
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 08.05.2020
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 08.05.2020
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима 08.05.2020
В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека 08.05.2020
На Дону создали арку с туманом против коронавируса 08.05.2020
Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной 08.05.2020
Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским 08.05.2020
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений 08.05.2020
В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке 08.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
09.05.2020 04:18
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В Хабаровске прошел самый масштабный в ДФО воздушный парад

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В небе над Хабаровском в честь 75-летия Победы пронеслись 21 военный самолет и девять вертолетов. Это был самый масштабный и зрелищный воздушный парад в Дальневосточном федеральном округе.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Морская авиация выполнила праздничный пролет над столицей Камчатки

По информации пресс-службы Восточного военного округа, в парадном строю летели вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.

"Их пилотировали лучшие летчики Восточного военного округа", - уточнили в пресс-службе ВВО.

Для проведения воздушных парадов и демонстрационных полетов, посвященных 75-й годовщине Победы, округ выделил более 100 самолетов и вертолетов. Военная авиация пролетит над 14 городами Дальневосточного федерального округа - Владивостоком, Читой, Уссурийском, Комсомольском-на-Амуре, Биробиджаном, Улан-Удэ, Южно-Сахалинском и другими.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор распространил рекомендации по снятию ограничений
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Великий День Победы возвращается с улицы домой
Ветераны рассказали, как они воевали и где встретили Победу