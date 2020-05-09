В Хабаровске прошел самый масштабный в ДФО воздушный парад

В небе над Хабаровском в честь 75-летия Победы пронеслись 21 военный самолет и девять вертолетов. Это был самый масштабный и зрелищный воздушный парад в Дальневосточном федеральном округе.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, в парадном строю летели вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.

"Их пилотировали лучшие летчики Восточного военного округа", - уточнили в пресс-службе ВВО.

Для проведения воздушных парадов и демонстрационных полетов, посвященных 75-й годовщине Победы, округ выделил более 100 самолетов и вертолетов. Военная авиация пролетит над 14 городами Дальневосточного федерального округа - Владивостоком, Читой, Уссурийском, Комсомольском-на-Амуре, Биробиджаном, Улан-Удэ, Южно-Сахалинском и другими.