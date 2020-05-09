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Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Жители Дальнего Востока приняли участие в акции "Сад памяти"

Текст: Артем Красиков
Дальневосточники активно участвуют в акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 18 марта по 22 июня в России и странах СНГ будет высажено 27 миллионов деревьев - в память о каждом погибшем в военное лихолетье.
Фото: Управление лесами Правительства Хабаровского края. Фото: Управление лесами Правительства Хабаровского края.
Фото: Управление лесами Правительства Хабаровского края.

В Амурской области планировали, что ветераны, школьники, сотрудники лесничеств, участники движения "Волонтеры Победы" до 25 мая высадят более 4,5 тысячи саженцев деревьев и кустарников в парках, местах захоронений и зонах отдыха. Но, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, этим занимаются профессионалы, соблюдая все меры предосторожности.

Фото: пресс-служба правительства Магаданской области.
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В восьми районах Амурской области высажено 595 саженцев хвойных и лиственных деревьев. В Благовещенске появились 75 елей и 30 кустов сирени. В акции также принимали участие курсанты-отличники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Во Владивостоке "Сад памяти" появился возле госпиталя для ветеранов войн. Здесь высадили 244 саженца черемухи, боярышника, березы и пихты, привезенных из частных питомников Приморского края. Несколько деревьев вместе с волонтерами посадил глава региона Олег Кожемяко.

"Радует, что в мероприятии участвует много молодежи. Всего в Приморье будет высажено почти девять тысяч деревьев. Это память о тех, кто ценою жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины", - отметил губернатор.

В Хабаровске 52 саженца появились в парковой зоне ледовой арены "Ерофей". Одним из участников акции стал капитан ХК "СКА-Нефтяник" Василий Грановский. Второй сад организуют в поселке имени Горького на территории хабаровского интерната для пожилых людей. Собственные "Сады памяти" появятся в Амурске, Эльбане, Солнечном и еще в 40 населенных пунктах региона.

Все жители России, находящиеся на самоизоляции, могут принять участие во всероссийской акции. Для этого надо посадить дерево на своем участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на официальном сайте проекта, разместить в соцсетях фотографии саженца с хештегом #СадПамятиДома и рассказать о своих родных, участвовавших в войне.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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