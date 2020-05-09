Журавли прилетели на Дальний Восток

С 1 мая по всей стране идет акция "Окна Победы". Сегодня, 9 мая - ее главный день.

Чтобы участвовать в акции, нужно было украсить окно вырезанными из бумаги или нарисованными прямо на стекле символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Одними из первых к акции присоединились школы №10 и №69 Владивостока, которые празднично оформили окна своих зданий. Чтобы ученикам не пришлось нарушать режим самоизоляции, педагоги предложили им дома сделать аппликации и нарисовать тематические картинки. Учителя собрали эти работы и поместили на стекла.

Ребята из Благовещенска тоже поддержали акцию, украсив окна как в школах, так и дома. Многие решили участвовать также во флешмобе в социальных сетях и разместили фото своих работ с хэштегом #окна_победы. Посты они сопровождали словами благодарности участникам Великой Отечественной войны.

"Спасибо вам большое, дорогие наши ветераны! Вы совершали не просто подвиги, вы не только защищали Родину, вы вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь. Спасибо вам за ваш героизм и самоотверженность, за ваше мужество!" - подписал свою фотографию первоклассник гимназии № 25 Алексей Дмитриев.

В Биробиджане "Окна Победы" появились даже в миграционной службе управления МВД по Еврейской автономной области.

Сотрудники решили внутри здания повесить стенд с фотографиями родственников-фронтовиков, а окна украсить символами Победы.

- Праздничное оформление окон поднимет настроение не только коллектива, но и посетителей, жителей соседних домов, - считает начальник управления Мария Кузнецова.

Каждый рисунок на "Окне Победы" несет свой смысл. Например, журавли символизируют бойцов, не вернувшихся с полей сражений. Изобразив эту птицу или просто наклеив на стекла фотографии своих дедушек и бабушек, можно сказать о том, что в семье были фронтовики. Варианты украшения каждый выбирает сам. Главное, как считают организаторы акции, чтобы родители оформляли окна вместе со своими детьми.

С этим согласна и хабаровчанка Анна Браткова. Она рассказала, что украшала окна со своей трехлетней дочкой, желая показать ей, как важно помнить о событиях 75-летней давности и ценить подвиг наших предков.

- Мне кажется, что "Окна Победы" - это очень символично, - говорит девушка. - Это словно портал между прошлым, настоящим и будущим. Мы смотрим на эти нарисованные на стекле символы и представляем себе события тех лет. Потом выглядываем в окно и видим мирное небо. Смотрим, и надеемся, что так будет и в будущем. Для меня важно участие в этой акции. Прежде всего - это передача информации новому поколению.

Организаторы акции - Федеральное агентство по делам молодежи, а также Благотворительный фонд "Память поколений", Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" и Всероссийский конкурс "Большая перемена".

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