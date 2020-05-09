Журавли прилетели на Дальний Восток

Новости

Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море 01:31
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне 00:33
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы" 00:02
В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу 08.05.2020
В Краснодаре частично снят карантин в больнице скорой помощи 08.05.2020
Названы сроки открытия знаменитого Гранд-базара в Стамбуле 08.05.2020
МИД отреагировал на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией 08.05.2020
В Московской области пока не будут штрафовать за отсутствие масок 08.05.2020
Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 08.05.2020
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 08.05.2020
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 08.05.2020
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима 08.05.2020
В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека 08.05.2020
На Дону создали арку с туманом против коронавируса 08.05.2020
Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной 08.05.2020
Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским 08.05.2020
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений 08.05.2020
В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке 08.05.2020
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 08.05.2020
Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая 08.05.2020
Суворовцы в День Победы проведут онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед" 08.05.2020
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов 08.05.2020
Облака над Москвой разгонят реагентами 08.05.2020
Сборная России потеряла шансы выйти в финал Кубка наций по шахматам 08.05.2020
Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне 08.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
09.05.2020 00:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Журавли прилетели на Дальний Восток

Текст: Дина Непомнящая (Владивосток)
С 1 мая по всей стране идет акция "Окна Победы". Сегодня, 9 мая - ее главный день.
Фото: Дина Непомнящая / РГ Фото: Дина Непомнящая / РГ
Фото: Дина Непомнящая / РГ

Чтобы участвовать в акции, нужно было украсить окно вырезанными из бумаги или нарисованными прямо на стекле символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Одними из первых к акции присоединились школы №10 и №69 Владивостока, которые празднично оформили окна своих зданий. Чтобы ученикам не пришлось нарушать режим самоизоляции, педагоги предложили им дома сделать аппликации и нарисовать тематические картинки. Учителя собрали эти работы и поместили на стекла.

Ребята из Благовещенска тоже поддержали акцию, украсив окна как в школах, так и дома. Многие решили участвовать также во флешмобе в социальных сетях и разместили фото своих работ с хэштегом #окна_победы. Посты они сопровождали словами благодарности участникам Великой Отечественной войны.

Фото: iStock
Цифры Победы украсили окна российского дипкомплекса в Нью-Йорке

"Спасибо вам большое, дорогие наши ветераны! Вы совершали не просто подвиги, вы не только защищали Родину, вы вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь. Спасибо вам за ваш героизм и самоотверженность, за ваше мужество!" - подписал свою фотографию первоклассник гимназии № 25 Алексей Дмитриев.

В Биробиджане "Окна Победы" появились даже в миграционной службе управления МВД по Еврейской автономной области.

Сотрудники решили внутри здания повесить стенд с фотографиями родственников-фронтовиков, а окна украсить символами Победы.

- Праздничное оформление окон поднимет настроение не только коллектива, но и посетителей, жителей соседних домов, - считает начальник управления Мария Кузнецова.

Каждый рисунок на "Окне Победы" несет свой смысл. Например, журавли символизируют бойцов, не вернувшихся с полей сражений. Изобразив эту птицу или просто наклеив на стекла фотографии своих дедушек и бабушек, можно сказать о том, что в семье были фронтовики. Варианты украшения каждый выбирает сам. Главное, как считают организаторы акции, чтобы родители оформляли окна вместе со своими детьми.

Фото: Пироговский центр
Окна Пироговского Центра превратились в праздничные открытки к 9 мая

С этим согласна и хабаровчанка Анна Браткова. Она рассказала, что украшала окна со своей трехлетней дочкой, желая показать ей, как важно помнить о событиях 75-летней давности и ценить подвиг наших предков.

- Мне кажется, что "Окна Победы" - это очень символично, - говорит девушка. - Это словно портал между прошлым, настоящим и будущим. Мы смотрим на эти нарисованные на стекле символы и представляем себе события тех лет. Потом выглядываем в окно и видим мирное небо. Смотрим, и надеемся, что так будет и в будущем. Для меня важно участие в этой акции. Прежде всего - это передача информации новому поколению.

Организаторы акции - Федеральное агентство по делам молодежи, а также Благотворительный фонд "Память поколений", Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" и Всероссийский конкурс "Большая перемена".

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений
Роспотребнадзор назвал условия для снятия ограничений по коронавирусу
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Великий День Победы возвращается с улицы домой
Ветераны рассказали, как они воевали и где встретили Победу