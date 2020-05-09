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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На бывшем арсенале в Удмуртии из-за пожара начали взрываться боеприпасы

Текст: Яна Шамаева
Фото: https://vk.com/syurin81 Фото: https://vk.com/syurin81
Фото: https://vk.com/syurin81

В Удмуртии на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево Малопургинского района из-за загоревшейся сухой травы вновь начали взрываться одиночные боеприпасы. Об этом "РГ" сообщил глава района Сергей Юрин.

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Он уточнил, что угрозы населению нет, так как на технической территории нет снарядов, осколки которых могут долететь до домов. Он также добавил, что, скорее всего, трава не загорелась сама, а ее могли поджечь "черные копатели".

Как уточнили ТАСС в администрации, площадь горения составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Распространению огня способствует ветер. На данный момент известно, что взорвались одиночные малокалиберные боеприпасы, разбросанные по технической территории бывшего арсенала. По данным "Интерфакс", детонируют фугасные заряды. За ситуацией следят экстренные службы.

Напомним, взрывы на военном арсенале в Пугачево начались летом 2011 года. После этого сильные взрывы повторились в мае 2018 года. Тогда с близлежащих территорий эвакуировали около 1400 человек.

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