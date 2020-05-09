В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в частном доме

В Туймазинском районе Башкирии шесть человек погибли при пожаре в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, 9 мая в пятом часу утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме села Тимирово на территории тепличного комплекса. На место выехали спасатели, а также добровольные пожарные команды, медики и полиция.

В течение часа пожар удалось ликвидировать, но в ходе тушения обнаружены шесть погибших. Их личности сейчас устанавливаются. Один мужчина получил ожоги и госпитализирован.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе, экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России.

По факту гибели шести человек следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело.