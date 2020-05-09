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09.05.2020 09:23
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

На Алтае ветерану вернули сгоревшие при пожаре награды

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Ветеран войны из села Алтайское Николай Дмитриевич Вилков получил к юбилею Победы просто бесценный подарок - свои боевые награды, которые много лет назад сгорели во время пожара в его доме: два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени. Николай Дмитриевич уже и не надеялся их восстановить. Но руководство Алтайского края обратилось в администрацию президента России и там помогли изготовить дубликаты.
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

"Я очень рад, что мои награды ко мне вернулись", - говорит Николай Вилков. В 1943-м он 17-летним парнишкой ушел на фронт добровольцем. Попал в разведку, воевал Прибалтийском, Белорусском фронтах, был тяжело ранен.

- Я в основном воевал в полковой разведке, задания были непростые, опасные. Плавал за языком через Неман. Вышли втроем против четверых немцев. Скрутили их, обезоружили, а когда обратно плыли, лодку волной захлестнуло. Едва все не утонули. Мы вдвоем с товарищем сумели выплыть. За то и были награждены, мне тогда дали орден Отечественной войны, - вспоминает ветеран.

За годы войны из Алтайского края на фронт ушли более 600 тысяч человек, 283 тысячи алтайских солдат не вернулись. В том числе свыше 41 тысячи барнаульцев сражались на фронтах войны и 16 тысяч из них погибли. Сегодня ветеранов осталось не так много.

Фото: Пресс-служба администрации города Барнаула
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Надежда Георгиевна Мордовцева - одна из немногих, кто на себе испытал тяготы войны и ужасы фашистских концлагерей. С первого дня войны она просилась добровольцем на фронт, и в августе 1941-го ее отправили на курсы радистов. И уже в ноябре 22-летняя девушка оказались на Волховском фронте, в составе 2-й ударной армии под командованием генерала Власова. Надежда была командиром взвода связисток, помогала раненым с сумкой медсестры, строила настилы для форсирования Волхова.

Летом 1942 года в бою под Ленинградом Надю тяжело ранило и она попала в плен. Три долгих года провела в фашистских концлагерях, но смогла выжить в нечеловеческих условиях. Весной 1945-го ее вместе с другими пленницами освободили советские солдаты. После возвращения на родину Надежда закончила Барнаульское педагогическое училище и сорок лет проработала учителем начальных классов.

Несмотря на преклонный возраст - а в прошлом году Надежда Георгиевна отметила 100-летний юбилей, она по-прежнему ведет активную общественную работу в комитете ветеранов войны Центрального района Барнаула, проводит уроки мужества в школах. С 75-летием Победы Надежду Георгиевну Мордовцеву поздравили на дому, представители министерства образования вручили ветерану современный цифровой телевизор, чтобы она могла смотреть юбилейные торжества и военные фильмы, а также в онлайн-режиме общаться с родственниками и боевыми подругами.

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