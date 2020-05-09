Самое большое "Окно Победы" открыли в сибирском городе Канск

И все-таки парад Победы состоится. Пусть по-другому, без колонн военных и боевой техники, без людской реки на улицах городов и поселков. Будет парад памяти - из окон домов, школ, больниц, заводов на нас глядят со старых пожелтевших фотографий лица героев Великой Отечественной войны.

Благодаря их несгибаемой воле, мужеству и жизням у нас сегодня мирное небо над головой. Сибиряки стали активными участниками всероссийской акции "Окна Победы".

В Красноярском крае помнят и чтят подвиг своих земляков в годы Великой Отечественной войны. И не только старшее поколение. Более 12 тысяч школьников откликнулись на призыв организаторов памятной акции "Окна Победы".

Геогриевские ленты, красные гвоздики, изображения журавлей и голубей украсили фасады домов в Красноярске к празднованию 75-й годовщины освобождения мира. Война коснулась почти каждой семьи. И почти в каждом окне портреты родных - фронтовиков и тружеников тыла, помогавших бить врага, работая на заводах и фабриках, в колхозах и на рудниках.

Красноярск тогда превратился в настоящий арсенал. Сюда в центр Сибири были эвакуированы промышленные предприятия из европейской части страны. Многие стали гордостью отечественной индустрии и продолжают укреплять обороноспособность страны. Один из них - Красноярский радиозавод. Здесь знают своих ветеранов. Об их славной истории теперь рассказывают красноярцам окна предприятия.

Необычным способом решили внести свою лепту в празднование большого юбилея молодые красноярские художники. Они украсили торец целого жилого дома №15 на улице Западная огромным полотном получившим название "Весна". На создание картины ушло около десяти дней, художники использовали 200 баллонов аэрозольной и 50 литров фасадной краски. "Основная идея композиции - победа жизни над смертью. Символ мужества, стойкости и силы всего русского народа", - рассказывает автор композиции Вадим Фомин.

Решили не оставаться в стороне культурные учреждения Хакасии. Теперь в "Окна Победы" можно заглянуть в абаканском театре кукол "Сказка". Помогли в этом студенты республиканского Института искусств имени Н.Ф. Катанова. Авторами стали студентки второго курса Анастасия Шевелева и Дарья Видерникова, создавшие необычные творческие инсталляции на тему войны.

Несмотря на напряженный график работы в условиях пандемии, коллектив Республиканской психиатрической больницы в Туве тоже решил поддержать ветеранов. Каждое отделение медучреждения празднично оформили окна ко Дню Победы, даже состоялся свой внутренний конкурс. В подготовке приняли участие и пациенты реабилитационного отделения. Как рассказали в организации, под руководством инструктора по трудовому занятию на курсе арт-терапии "Оригами" они изготовили белых голубей, символ Победы и оформили ими актовый зал и окна.

А в деревне Средняя Агинка Саянского района Красноярского края "Окно Победы" появилось в доме Светланы Петровны Николаевой - внучки фронтовика Василия Петровича Шевчука. Он не дожил до 75-летнего юбилея Победы. Его портрет - в окне.

Василий Петрович с 1942 года - курсант 35 запасной стрелковой бригады. Участвовал в боевых действиях против Японии в 1945 году, был снайпером. Награжден орденом Отечественной войны ll степени.

Самое большое "Окно Победы"

Оно появилось в городе Канск. А рассказал о нем "РГ" педагог Вацлав Малицкий, он же и фото прислал:

- Дом наш на две семьи. Малицкие и Бирюковы. У моей жены две родные сестры. Она - младшая. И на баннере, который висит сегодня на доме, 14 представителей героев, в том числе и моих свояков.

Родной дед жены Николай Александрович Поплавский. 1914 года рождения. Призван на Южный фронт в первые же дни войны. Проживал в городе Молочанске Запорожской области. Пропал без вести в августе 1941 года.

Бабушка Клавдия Андреевна Поплавская. Осталась одна в 22 года с двумя детьми на руках. Дочери на начало войны было три года, сыну почти год. В 1942 году ей удалось спастись вместе с малышами от наступающей фашисткой армии. В 1943-м вернулась на запорожскую землю и налаживала мирную жизнь в числе таких же сотен тысяч тружеников тыла.

У Николая Поплавского было три родных брата - Федор, Константин и Петр. Федор и Константин дошли до Берлина. Петр погиб в 1943-м при переправе через Днепр.

Двоюродные братья дедушки Николая Поплавского Тупика Аким Савельевич, Тупика Василий Савельевич и Дятлов Кузьма Сидорович прошли всю войну и вернулись на Украину восстанавливать порушенное фашистами.

Два деда мужа старшей сестры моей жены Кирилл Никифорович Тарасенко и Илья Максимович Хомченко - коренные сибиряки. Они были среди тех, кто в декабре 1941 года в составе сибирских дивизий отстояли Москву.

Родные мужа средней сестры моей супруги также были призваны на фронт. Это два его дяди - Василий Андреевич и Дмитрий Андреевич Бирюковы. Тетя - Евдокия Андреевна Бирюкова трудилась в тылу.

Дед Иван Федорович Шушерин был сапером, на его счету более двух тысяч обезвреженных мин и снарядов. Погиб 20 мая 1945 года.

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