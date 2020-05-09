В Барнауле 9 мая пройдет парад трамваев

Парады военной техники в России пришлось перенести, но барнаульцы в День Победы смогут увидеть парад трамваев. С 9 мая в Барнауле начнут курсировать пять трамваев, украшенных картинами на тему Победы. Профессиональные художники расписали вагоны в стиле стрит-арт, основой картин стали реальные истории фронтовиков, сюжеты из фильмов и песен о Победе.

К юбилею Победы преобразился весь город: у подножия букв "Барнаул" в Нагорном парке растянули огромную Георгиевскую ленту. А на главном проспекте столицы Алтайского края установили 12 билбордов - "Улицы памяти".

Каждый из этих билбордов рассказывает и даже "показывает" историю героя- земляка, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны, чьим именем теперь названа одна из улиц Барнаула. "Уличный щит оформлен, как праздничная открытка, а основная информация скрыта в QR-коде, размещенном на баннере. Любой желающий может с помощью гаджета считать код и посмотреть видеоролик о подвиге тех, в честь кого названы улицы", - рассказали в администрации Барнаула.

Организаторы надеются, что такой исторический квест заинтересует молодых барнаульцев к истории города и истории Великой Победы.