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09.05.2020 11:22
Рубрика: Русское оружие
Проект: День Победы

В Иркутске "Бессмертный полк" устроили на балконах, в онлайне и по ТВ

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Больше шести тысяч фотографий прислали иркутяне на телевизионный "Бессмертный полк". Чтобы успеть подготовить к эфиру их все, монтажеры областного телеканала "АИСТ" работали две недели и всю ночь с 8 на 9 мая. А снимки продолжают и продолжают поступать.
"Бессмертный полк" в Иркутске в этом году можно увидеть в окнах домов и на экранах телевизоров. Фото: Дарья Тараканова/Администрация города Иркутска "Бессмертный полк" в Иркутске в этом году можно увидеть в окнах домов и на экранах телевизоров. Фото: Дарья Тараканова/Администрация города Иркутска
"Бессмертный полк" в Иркутске в этом году можно увидеть в окнах домов и на экранах телевизоров. Фото: Дарья Тараканова/Администрация города Иркутска

В этом году акция "Бессмертный полк" в Иркутске проходит сразу в нескольких форматах. Кроме одного - не будет традиционного шествия. Вместо этого один из областных телеканалов с 6:30 утра до полуночи пятиминутными блоками показывает портреты "Бессмертного полка" - фотографии своих дедов и прадедов вместе с рассказами о них прислали телезрители. Три недели шли письма в адрес редакции. В общей сложности, как рассказала корреспонденту "РГ" главный редактор телекомпании Наталья Ветрова, набралось почти 6,5 тысячи историй.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Онлайн-трансляция шествия "Бессмертного полка" может продлиться неделю

- Это наш священный долг - помнить и чтить всех, на чью долю выпала война и кто сделал все для Победы, - подчеркивал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, анонсируя акцию. - "Бессмертный полк" уже несколько лет объединяет всех жителей страны. И несмотря на действующий в Иркутской области режим самоизоляции, мы все равно решили провести эту акцию. Да, она пройдет по-другому - в телевизионном формате, но, уверен, "Бессмертный полк" вновь объединит несколько поколений.

Сначала предполагали закрыть прием фотографий к 8 мая, чтобы успеть все смонтировать. Но поток писем только возрастал. Люди писали со всех уголков области и даже из-за ее пределов. Рука не поднималась отправить присланные снимки в корзину, и монтажеры, работая из дома - все-таки карантин, - продолжали и продолжали их обрабатывать.

Эстафету подхватили их коллеги в городах и районах Иркутской области - Ангарск, Тайшет, Братск... Вместо колонн на улицах - портреты прадедов и прабабушек на экранах.

Свыше 1400 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны можно увидеть и на сайте областной библиотека имени Молчанова-Сибирского. Все эти люди жили в Иркутской области до или после войны, некоторые призывались отсюда на фронт. Фотографии, истории о подвигах, воспоминания очевидцев собрали, подготовили и прислали библиотекари со всего региона.

211 тысяч человек отправились на фронт из Приангарья, половина не вернулись с войны.

Библиотечный онлайн-марафон начнется в 11 часов и продолжится до 16. Читателям предлагают не только наблюдать за ним, но и писать в комментариях о своих родственниках, ушедших на Великую Отечественную или тех, кто "ковал" Победу в тылу.

Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости
Бессмертный полк-2020. Онлайн-трансляция

И конечно, горожане поддержали акцию, разместив портреты ветеранов в окнах или на балконах своих домов и квартир. Тем, у кого не было распечатанных фотографий в большом формате, помогали волонтеры. Все, что требовалось от горожан, - предоставить качественный исходник. Впрочем, "Бессертный полк" проводится в Иркутске несколько лет, так что снимки имеются во многих семьях. В этом году на сайте "Мой полк" зарегистрировали примерно 2300 анкет иркутян-участников ВОВ, однако, как подчеркнули, кураторы, чтобы выставить портрет и фонарик в окно, регистрация не нужна.

А в одном из районов города "Бессмертный полк" провели в виде выставки фотографий - рядом с одной из школ при поддержке неравнодушных горожан сделали стенды, а фотографии своих родных, участвовавших в боях за Родину, принесли ученики. Выставка продлится весь май.

- Мне кажется, это правильно. Карантин не карантин, а память никуда не должна прятаться, - делятся мнениями иркутяне в социальных сетях.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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