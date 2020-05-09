В Кемерове главврача больницы наказали за приказ штрафовать из-за COVID-19

В Кемерове наказали главного врача одной из больниц, издавшего приказ о штрафах для подчиненных с коронавирусом.

- В этом приказе был пункт о том, что если, находясь в режиме дистанционной занятости, сотрудник заболеет коронавирусной инфекцией, то против него могут приниматься дисциплинарные взыскания, такие как выговор или штраф, - сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Сам главврач пояснил, что таким способом собирался защитить сотрудников от опасной болезни и побудить коллектив соблюдать ограничительные меры. Однако в минздраве его распоряжение посчитали превышением должностных полномочий.

- Ни один работодатель не имеет права объявить сотруднику выговор или наложить на работника штраф за то, что тот заболел новой коронавирусной инфекцией, - подчеркнул министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Приказ отменили, руководителя медицинского учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.