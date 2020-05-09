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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Минкомсвязи сообщили о новом вывозном рейсе для россиян из Гоа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вывозной рейс для россиян из Гоа запланирован на 15 мая. Об этом сообщили в Минкомсвязи России. Самолет полетит по маршруту "Гоа - Красноярск - Екатеринбург - Москва".

Фото: REUTERS / Ricardo Moraes
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"Для полета необходима регистрация на рейс через сайт "Госуслуги". Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Воспользоваться предстоящим вывозным рейсом смогут россияне, проживающие в Красноярском крае, Тыве, Хакасии, Пермском крае, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе, Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Иркутской областях, а также в Мордовии.

Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. Вспышка COVID-19 впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о новой пандемии. По последним данным, число заболевших в мире уже приближается к четырем миллионам человек.

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