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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке

Текст: Наталья Граф (Томск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели егерей при пожаре на туристической базе Хардикова заимка в Томской области.

Фото: МЧС/ 50.mchs.gov.ru
СК возбудил дело после пожара в частном доме в Подмосковье

- Сгорело 8 строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог, - сообщает СК по Томской области. - Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".

По делу назначен ряд судебных экспертиз. На месте происшествия продолжают работать полицейские, следователи и криминалисты.

Как уже сообщала "РГ",  в ночь на 8 мая на заимке, расположенной в окрестностях села Курлек, произошел пожар. При тушении были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти - их застрелили и сбросили в воду.

Владелец туристической базы Юрий Хардиков предполагает, что с егерями могли расправиться браконьеры. Незадолго до этого работники вытаскивали из озера браконьерские сети. Хардиков также сообщил, что собирается восстанавливать сожженную заимку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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