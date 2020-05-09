В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели егерей при пожаре на туристической базе Хардикова заимка в Томской области.

- Сгорело 8 строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог, - сообщает СК по Томской области. - Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".

По делу назначен ряд судебных экспертиз. На месте происшествия продолжают работать полицейские, следователи и криминалисты.

Как уже сообщала "РГ", в ночь на 8 мая на заимке, расположенной в окрестностях села Курлек, произошел пожар. При тушении были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти - их застрелили и сбросили в воду.

Владелец туристической базы Юрий Хардиков предполагает, что с егерями могли расправиться браконьеры. Незадолго до этого работники вытаскивали из озера браконьерские сети. Хардиков также сообщил, что собирается восстанавливать сожженную заимку.