В Карелии зафиксировали очаг коронавируса в фельдъегерской службе

В Карелии зафиксировали крупный очаг коронавирусной инфекции - в фельдъегерской службе. Именно ее сотрудники и те, кто с ними контактировал, дали самый большой суточный прирост - сразу десять человек.

Чуть раньше у четверых сотрудников фельдъегерской службы обнаружили коронавирус. После контакта с ними COVID-19 выявили у фельдшера и водителя скорой помощи.

Как сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, медицинские работники и сотрудники Роспотребнадзора прилагают огромные усилия по локализации данного очага. Всего же за сутки выявили 20 человек с инфекцией, из них четверо детей.

На сегодняшний день в Карелии подтверждены 148 пациентов с коронавирусом. 6235 человек находятся на самокарантине. 34 пациентов выписали из больниц.