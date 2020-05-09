В Петербурге прошел авиационный парад

В Петербурге 17 боевых самолетов и 12 вертолетов пролетели над городом в рамках динамического показа авиатехники, он был посвящен 75-летию Великой Победы. Миллионы горожан наблюдали за пролетом из окон своих квартир, по телевизору и в интернет-трансляции.

Петербуржцы смогли увидеть вертолеты Ми-8, Ми-24, а также Ка-52, прозванный "Аллигатором". Возглавлял строй Ми-26.

Над Северной столицей пролетели транспортные Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35 С, Су-30 СМ, Су-34 и перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 БМ.

Сам парад длился около пяти минут. Облет начался над Пискаревским мемориалом, далее авиасоединение пролетело к центру города, а затем направилось в сторону Кронштадта.

В прошлые годы пролет авиации становился кульминацией парада боевой техники, который проходил на Дворцовой площади. Но в этом году в связи с непростой эпидемической ситуацией, массовых мероприятий в городе на День Победы не проводится. От парада на Дворцовой площади решено было отказаться. В акватории Невы стоят пять боевых кораблей. Но они торжественным строем не пройдут. Весь день с них будут транслироваться песни военных лет. А на крейсере "Аврора" пройдет небольшой концерт Адмиралтейского оркестра, он также будет транслироваться.

Взойти на корабли и побывать на экскурсиях будет нельзя. Экипажи также не сойдут на берег. Трансляция же песен призвана поднять настроение тем, кто 9 мая находится на работе и передвигается по городу.

В Петербурге в честь праздника зажжены Ростральные колонны, а в 12.00 с Петропавловской крепости будет произведен полуденный выстрел. В этот раз он посвящен Великой Победе.