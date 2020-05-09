Военные моряки Северного флота поднимут Знамя Победы над Арктикой

Военные моряки Северного флота поднимут Знамя Победы над отдаленными уголками российской Арктики. Это произойдет во время очередного похода по Северному морскому пути.

Данное решение принял командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, сообщает начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Во время похода все высадки морских пехотинцев на необорудованное побережье Арктики, острова в морях Северного Ледовитого океана будут происходить со знаменем Победы. Уже известно, что в очередной поход отправятся большие десантные и противолодочные корабли, морпехи Северного флота. Они проведут несколько учений и на трассах Севморпути.

Сегодня, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, моряки подняли государственный и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения. Увеличенную копию Знамени Победы подняли на флагштоке мыса Алыш в Североморске. Краснознаменный флаг ВМФ СССР установили на подводной лодке "К-21", которая является филиалом военно-морского музея Северного флота.