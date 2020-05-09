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09.05.2020 09:52
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Глава Крыма рассказал о дедах - ветеранах войны

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Оба деда и обе бабушки глава Крыма Сергея Аксенова участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам главы республики, его дед по отцу Николай Петрович Аксенов воевал в танковых войсках.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
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- Среди его наград - орден Отечественной войны, две медали "За отвагу", медали за взятие Берлина и освобождение Праги, - рассказал Аксенов. - Его супруга, моя бабушка Мария Константиновна, служила в авиации, обслуживала авиационное вооружение. У нее несколько медалей, в том числе "За боевые заслуги", "За победу над Германией", а также орден за освобождение Польши.

Деду главы Крыма со стороны мамы Семен Иванович Пелихатый, награжденному орденом Отечественной войны, в 1945 году во время Висло-Одерской операции оторвало ногу, из-за чего его отправили в военный госпиталь в Уфу.

- Там он встретил мою бабушку Татьяну Сергеевну, которая работала в госпитале, - рассказал Аксенов.

Глава республики отметил, что в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в режиме онлайн в социальных сетях.

- На самом деле это давно уже не полк, а настоящая бессмертная армия Победы, которая насчитывает миллионы "штыков", - подчеркнул глава республики.

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