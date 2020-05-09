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08.05.2020 21:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону создали арку с туманом против коронавируса

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ростовские энтузиасты налаживают выпуск обеззараживающих арок, которые будут использоваться для борьбы с коронавирусом. Первая экспериментальная установка уже действует на входе в один из крупных магазинов. Проходящие через нее покупатели попадают в облако дезинфицирующего тумана, безопасного для человека, но губительного для вирусов.

- Сейчас отовсюду идет информация об опасности коронавируса, но, к сожалению, далеко не все воспринимают ее всерьез. При этом такого масштабного обеззараживания улиц и общественных пространств, как например, в Китае, где дезинфицирующие установки рядами двигались по городу, у нас не ведется. А вот места массового скопления людей имеются. Магазины, аптеки, больницы или продолжающие работать учреждения могут оказаться передаточным звеном инфекции. Ведь даже если их регулярно обрабатывать, люди, заходящие с улицы, могут занести вирус на себе. Поэтому возникла идея создать для него барьер на входе. Я поделился этой мыслью с единомышленникам. Мы не спали несколько ночей - обсуждали варианты, - рассказывает один из ростовских энтузиастов-изобретателей Николай Королев.

Фото: iStock
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Изучив эффективность различных методов дезинфекции, ростовские умельцы создали собственную вирусно-оградительную систему. Изначально установка в виде самодельного домика выглядела довольно неказисто, но после некоторых усовершенствований и доработок приняла вид арки из поликарбоната, которую не стыдно поставить на входе и в магазин, и в административное здание.

При входе человека в такую арку срабатывает датчик движения, насосы подают под давлением в специальные, расположенные сверху и по бокам форсунки дезинфицирующий раствор, который рассеивается в мелкую практически не заметную глазу туманную взвесь. При движении через нее, собственно, и происходит обеззараживание. А о постеленный под ногами и так же пропитанный дезраствором коврик очищаются подошвы обуви. В результате проход через такой "шлюз" дает довольно высокую гарантию обеззараживания.

Изначально не планировалось использование какого-то конкретного дезраствора, так что теоретически эпидемиологи в каждом регионе могут заправлять "туманную арку" по своему усмотрению. Ростовчане выбрали средство, которое эффективно используется для обеззараживания, но при этом не наносит вреда здоровью человека.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Оно относится к четвертому классу безопасности, соответствует санитарным нормам, используется для дезинфекции в больницах, школьных и дошкольных учреждениях. В арке человека обволакивает туманом из дезинфицирующих капель от 25 до 50 микрон. Такой размер не представляет опасности даже для слизистых, - поясняет Николай Королев.

Первая арка появилась на входе в супермаркете крупной торговой сети в городе Шахты Ростовской области. Экспериментальная эксплуатация уже позволилаи усовершенствовать установку. Как оказалось, проходящие через нее покупатели с тележками случайно задевали стенки арки, поэтому изобретатели дополнили арку защитными отбойниками.

Комментарий

Врач-эпидемиолог Екатерина Кузубова:

- Такой вид дезинфекции сложно комментировать. Нужно его воочию увидеть и изучить. К тому же коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, а в данном случае обрабатываются только поверхности и то не все, а лишь те, которые доступны. При этом нужно говорить об использовании правильного дезсредства в правильной концентрации, согласно инструкции. К тому же после каждой обработки должна быть выдержана экспозиция (время нахождения дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта - "РГ"), чтобы дать время вирусу погибнуть, если мы говорим о поверхности. А в самом человеке, конечно, вирус не погибнет после прохождения через арку. И насколько эта обработка может быть эффективна в процентном отношении, я пока сказать не могу.

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