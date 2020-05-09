На Кубани акцию "Бессмертный полк" показывают на 50 медиаэкранах

На 50 медиаэкранах в 15 городах и районах Кубани началась трансляция видеоряда из фотографий ветеранов в рамках акции "Бессмертный полк". Они установлены в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Новороссийске и других муниципалитетах края.

Как рассказали в оргкомитете по проведению акции, кубанцы активно участвовали в формировании видеоряда. Они отправляли информацию и фотографии для создания единой базы данных семей, где есть школьники и студенты, а сами ребята охотно рассказывали о своих предках-ветеранах.

На Кубани в годы войны шли ожесточенные бои. Одной из самых ярких страниц битвы за Кавказ стала знаменитое Кущевское сражение - последняя в истории мировых войн конная атака лавой. Тогда, знойным летом 1942 года, гитлеровцы рвались к Сталинграду, кубанскому хлебу и кавказской нефти. Задержать врага любым способом хотя бы на сутки и дать возможность частям Красной армии, отступившим за Дон, подготовить оборону, было приказано казачьему кавалерийскому корпусу. Но они задержали фашистов на трое суток. Свыше двух тысяч казаков полегло в Кущевской битве, но и противник понес громадные потери.

Установленный еще в 1967 году на выезде из станицы памятник "Казакам-гвардейцам" - участникам четвертого Кубанского казачьего кавалерийского корпуса - стал визитной карточкой Кущевского района. Скульптуру всадника на вздыбленном коне видят все, кто едет по федеральной автотрассе М4 "Дон". А за ним теперь целое поле Казачьей Славы - мемориал истории казачества, часовни, подворье с предметами казачьего быта и хуторских построек. А в середине апреля станице Кущевской было присвоено почетное звание "Рубеж воинской доблести". Глава муниципалитета Игорь Гузеев тут же открыл в своем аккаунте в Instagram рубрику с таким названием. Он публикует фотографии героических земляков, доживших до 75-й годовщины Победы. Их немного, но каждая судьба - легенда.

Андрей Андреевич Лазько из станицы Кисляковской воевал в составе легендарного 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в должности командира отделения. Это тот самый 17-й казачий кавалерийский корпус, которому за оборону рубежа и атаку под Кущевской было присвоено звание 4-го гвардейского. Правда, в легендарной конной атаке Андрей Андреевич не участвовал, влившись в состав корпуса в 43-м году, уже после освобождения Кубани. На любимом коне Орлик, ставшем для него лучшим другом, он прошел сотни километров, освобождая Украину, Румынию, Венгрию и Чехословакию. А победу над фашистами 20-летний кубанский казак встретил в Праге.

- Потрясающая судьба, говорит глава района. - Дожив до 95 лет, наш Андрей Андреевич сохранил казачью удаль. Нашей молодежи есть на кого равняться.

На Кубани в честь 75-летия Великой Победы во всех районах проходят адресные концерты, поздравления ветеранов боевых действий и персональные парады Победы.

В станице Кущевской 9 мая они состоятся в средине дня по двум адресам. Маршем пройдут казаки со знаменем Победы перед домом по улице Курцева, в котором проживает Виктор Валентинович Кирицев. Долгий и тяжелый путь прошел он дорогами войны. При освобождении Кубани участвовал в боях по прорыву Голубой линии, освобождал Кривой Рог, Одессу, Херсон, Югославию, Венгрию, Австрию. Домой, в Кущевскую, вернулся в 47-м году, почти полвека учительствовал в школе, где и сейчас он всегда желанный гость. Не случайно сразу несколько юных кущевцев прислали для участия в виртуальном шествии "Бессмертного полка" портрет бывшего учителя-фронтовика.

А в 14-30 глава Кущевского сельского поселения Евгений Фирсов вместе с творческой группой местного ДК придут с персональным поздравлением к дому № 87 по переулку Первомайскому. Здесь живет Владимир Иванович Попов, об удивительной судьбе которого "РГ" уже писала. Ему едва исполнилось 15, когда пришла похоронка на отца. И рослый паренек, приписав себе возраст, сбежал из дома и ушел на фронт. Судьба сложилась так, что две медали "За отвагу" нашли его даже не спустя годы, а десятилетия после окончания войны.

В 1983 году Владимира Ивановича Попова нашла первая медаль из далекого 1944 года. А его вторую "Отвагу" разыскали сотрудники районного музея. Они выяснили, что боевая награда много лет назад была ошибочно вручена полному тезке - Попову Владимиру Ивановичу - из соседнего региона. Фронтовика, получившего чужую медаль, давно нет в живых. Кто проявил невнимательность, теперь уже нет смысла выяснять. Гораздо важнее другое: стараниями сотрудников Кущевского исторического музея досадную оплошность удалось исправить. И девятого декабря 2015 года - в День героев Отечества - Владимиру Ивановичу была торжественно вручена вторая медаль "За Отвагу". Мы написали об этом в рамках акции "Звезды Победы", которую "РГ" проводила совместно с Минобороны РФ.

Виртуальное шествие "Бессмертного полка" объединено одной идеей, но везде наполнено своим колоритом. Так же как и персональные поздравления ветеранов.

В Приморско-Ахтарске, например, по райцентру в эти минуты проходит оригинальная или восстановленная техника времен войны. Машины останавливаются возле домов ветеранов, чтобы поприветствовать их длинным звуковым сигналом. По словам организаторов акции, все поздравления и концерты проходят в строгом соответствии с санитарными нормами.

"Даже в условиях карантина люди очень ждут 9 мая, а ветераны особенно. И мы должны создать атмосферу праздника для каждого из них. Прийти к дому ветеранов, поклониться и поздравить - это то малое, что мы можем и должны сделать", - убежден глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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