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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму полиция проверит драку тренера ММА с продавщицей магазина

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники полиции начали проверку из-за конфликта тренера смешанных единоборств (так называемых "боев без правил") с продавщицей в Судаке. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по республике сообщил ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в поселке Новый Свет (Судак) спортсмен вместе с девушкой подошли к магазину. Оставив внутри помещения спутницу, он дожидался ее у дверей магазина. Тем временем, судя по обнародованным видеозаписям с камер наблюдения, в самом магазине между продавщицей и покупательницей произошел разговор на повышенных тонах: покидая магазин, девушка показала продавщице кукиш, а та в ответ - средний палец левой руки.
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Затем в магазин вошел спортсмен, следом в дверях остановилась его спутница, держа на уровне лица мобильный телефон в вертикальном положении, словно фиксируя происходящее. Сказав несколько слов и кивнув головой в левую сторону, боец смешанных единоборств плюнул продавщице в лицо. В ответ она метнула в уже вышедшего за дверь молодого человека банку с маринованными овощами, которая, не долетев до цели, разбилась на пороге магазина.

Выбежав на улицу, продавщица вцепилась в мужчину, после чего он нанес ей несколько ударов, а затем повалил на землю. Спутница спортсмена продолжала фиксировать инцидент на камеру смартфона.

По данным СМИ, причиной конфликта стало замечание продавщицы покупателям из-за отсутствия у них средств индивидуальной защиты.

В пресс-службе республиканского МВД отметили, что информацию о произошедшем в органах внутренних дел зарегистрировали в установленном законом порядке.

- Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - заключили в ведомстве.

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