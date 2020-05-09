"Бессмертный полк" поднялся в небо над Уралом

Знамена и фотографии ветеранов "Бессмертного полка" впервые поднялись в небо над Уралом. Их разместили в вертолетах и самолетах армейской авиации, сообщили в субботу в Центральном военном округе.

Перед юбилеем Победы представители движения "Бессмертный полк" торжественно передали летчикам челябинской авиабазы Шагол знамена и фотографии фронтовиков. Их подняли в воздух транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и грузовые вертолеты.

- Сегодня "Бессмертный полк" прошел парадом над Екатеринбургом и Челябинском, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. - Такой авиапарад проводится на Урале впервые и приурочен к 75-летию Великой Победы.

Справка "РГ"

Впервые шествие "Бессмертного полка" состоялось в 2007 году в Тюмени. Тогда эта акция получила название "Парад победителей". С тех пор шествие с портретами фронтовиков ежегодно проводится не только в России, но и других странах. В этом году в связи с пандемией коронавируса его перевели в онлайн-формат.