Челябинские росгвардейцы прошли парадом под окнами ветеранов

Военнослужащие Росгвардии Челябинской области организовали персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручены поздравительные адреса, памятные подарки и праздничные продуктовые наборы, сообщили в субботу в региональном управлении ведомства.

- Сотрудники управления Росгвардии и военнослужащие 23 Отряда спецназа Уральского округа подготовили для воинов-Победителей небольшую концертную программу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - Ведомственный оркестр и музыкальная группа "БМД" центра историко-культурного наследия Челябинска исполнили под окнами челябинских ветеранов музыкальные произведения военных лет - песни "Победа", "На сопках Манчьжурии", "Катюша" и "Смуглянка".

После концерта парадные коробки росгвардейцев прошли маршем перед ветеранами в знак признательности за мирное небо, независимость, за стойкость и героизм, проявленные на фронте и в тылу.

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Чествование ветеранов провели и в УФСБ по Челябинской области. С поздравлениями и подарками к ним домой прибыли сотрудники управления во главе с начальником генерал-майором Сергеем Сизовым. Как отметили в пресс-службе ведомства, среди прошедших войну ветеранов управления 75-летний юбилей Великой Победы отпраздновали 23 военных контрразведчика.