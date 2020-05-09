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09.05.2020 10:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Югры от имени всех земляков возложила цветы к памятнику победителям

Текст: Елена Панова
Сегодня рано утром губернатор Югры Наталья Комарова по поручению ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца югорчанина Ивана Петровича Шестакова из города Урая и от имени ветеранов Великой Отечественной войны и всех югорчан возложила цветы к памятнику защитникам Отечества в Ханты-Мансийске.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Весь мир отмечает 75-годовщину Великой Победы над фашизмом, - обратилась губернатор к югорчанам, - 2020 год в России - Год памяти и славы. 9 Мая для граждан России - священный день. Мы готовились к нему так, чтобы передать наше тепло, радость, заботу каждому из вас, дорогие ветераны, каждому защитнику Родины. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Но это не помешает нам поздравить с главным праздником наших героев - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, рассказать нашим детям, внукам о них. Вечный огонь в наших сердцах.

Фото: vk.com/surgut_aerobatic_team
Летчицы Югры подняли в небо портреты солдат Великой Победы

Наталья Комарова напомнила, что сегодня в Югре в онлайн-формате пройдет шествие "Бессмертного полка". Кроме того, "Бессмертный полк" с портретами участников Великой Отечественной войны на борту поднимется в мирное югорское небо. Группа из шести самолетов пролетит над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом в честь дня Победы.

В Югре создается Сад памяти - в честь Великой Победы. В течение года будет высажено более 46 тысяч саженцев. Телефонные поздравления поступят всем ветеранам Югры.

В городах и поселках у домов ветеранов пройдут торжественные парады Победы. В 22 муниципалитетах фронтовые бригады дадут концерты под окнами защитников Отечества.

Как отметила в своем поздравлении Наталья Комарова, югорчане во время Великой Отечественной войны работали на пределе человеческих сил, воевали бесстрашно, мужественно, не щадя своей жизни. Истории тех, кто ковал Победу на фронте и тылу, бережно хранятся в каждой югорской семье.

- Елена Ильинична Артеева из села Саранпауль, мне ее историю рассказали ее земляки, в октябре 1941 года ушла на фронт добровольцем, служила военным фельдшером отдельной противотанковой дивизии, - поведала Наталья Комарова. - Погибла 19 сентября 1942 года. В одном из сражений немецкий танк прорвался в расположение санитарной части. Югорчанка со связкой гранат бросилась под танк, ценою собственной жизни спасла раненых. В одном из писем родителям Елена Ильинична написала: "Дорогие родители, не беспокойтесь обо мне, я отдам все, если понадобится, за благо Родины, за вас могу и готова отдать свою жизнь".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В Югре ветеранам подарят копии радиорепродукторов военных времен

74 года вся страна замирала в минуте молчания, отдавая дань памяти защитникам Отечества. Сегодня вся страна склонит головы перед светлой памятью не вернувшихся с полей сражений, покинувших нас ветеранов.

- В 19.00 будет дан отсчет 75-й общенациональной минуте молчания, - отметила в своем поздравлении губернатор Югры Наталья Комарова. - Мы вспомним поименно тех, кто насмерть стоял за каждый рубеж Родины, был замучен в плену, от зари до зари ковал победу в тылу, погиб от голода в блокадном Ленинграде, кто не вернулся с войны, кого уже нет с нами. По окончании минуты молчания приглашаю всех вас, уважаемые земляки, с портретами своих близких, которые участвуют в народном шествии "Бессмертный полк", выйти на балконы или поставить их в окне дома и вместе со всей страной с особой теплотой для наших ветеранов спеть "День Победы". Дорогие ветераны! 75 лет назад вы завоевали мир для всей планеты. Низкий поклон вам, защитники Отечества, освободители мира!

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