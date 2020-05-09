"Окна Победы" вышли за пределы квартир

Екатерина Рублева - координатор Свердловского регионального отделения Российского движения школьников. Ее участие в акции "Окна Победы" вышло за пределы квартиры: девушка украсила окна не только у себя, но и в подъезде - надписями "Через века", "Через года", "Помни".

- Мои бабушка и дедушка, - рассказала Екатерина, - познакомились в поезде, когда ехали на фронт, вместе встретили Победу. Их портреты теперь на окнах. Прадед со стороны отца прошел три войны. Это уникальный человек, он выжил после этих тяжелых времен. Очень важно сохранить этот момент памяти в своей семье и передать дальше. Поэтому мы и сделали надписи-обращения, призывающие не забывать тех, кто прошел через войну.

В "победные" превратились и окна Областной детской клинической больницы. "Хорошо, что, даже находясь на лечении в больнице, мы смогли принять участие в таком важном мероприятии, как чествование наших ветеранов. Мы с ребенком изготовили голубку с Георгиевской лентой, которой украсили окна нашей палаты", - поделилась мама пациента нефрологического отделения Екатерина Бегулянкина.

Жители Свердловской области сразу подключились к национальной акции "Окна Победы". Одни из самых активных участников - дети, члены Российского движения школьников.

- Мы предложили ребятам три сюжета: белые журавли - по числу родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, украшение по историям "Бессмертного полка" и значимые объекты в городах - памятники, мемориалы, - рассказывает председатель Свердловского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ермаченко. - В процесс вовлечена вся семья. Чтобы создать сюжет на окне, нужно заглянуть в историю своей семьи, города, области, страны - понять, прочувствовать. Именно это и воспитывает патриотизм и уважение к прошлому. Окна - это зеркало. Всматриваешься в лица на фотографиях фронтовиков, считаешь белых журавлей - и в душе что-то меняется.

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