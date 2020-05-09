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09.05.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разжигать костры запретили даже на дачных участках

Текст: Наталья Граф (Омск) , Ольга Штейн (Екатеринбург)
МЧС рекомендовало в мае больше пить воды и не сразу садиться в машину. А разжигать костры запретили даже на дачных участках. В Сибири и на Урале будет не просто жаркая, а опасно жаркая погода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

МЧС уже озвучил свои советы, как в такой ситуации максимально сохранить свое здоровье. "Лучше всего остаться дома, - рекомендуют МЧС по Свердловской области. - В течение лучше держать закрытыми окна, ставни и шторы, особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью окна можно держать открытыми".

Фото: РИА Новости
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Ни в коем случае нельзя допускать перегрева тела, поэтому надо пить достаточно жидкости. И еще один совет от МЧС: прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна, двери и при возможности включите кондиционер.

В ближайшие дни в Сибири вновь ожидается резкое потепление. В некоторых регионах столбики термометра поднимутся выше 30 градусов. По данным Гидрометцентра России, в Омской, Томской, Новосибирской областях, Кузбассе и Алтайском температура, не исключено, достигнет 28-29 градусов. Это почти на 10 градусов выше, чем обычно. Жарче всего будет в Республике Алтай, где 11-12 мая прогнозируется 31 градус по Цельсию.

Между тем, еще несколько дней назад в Сибири было холодно и ветрено. А в Новосибирске четвертого мая даже пошел снег. Резкие перепады температур - особенность этой весны. Аномальная жара уже приходила в Сибирь в третьей декаде апреля и побила все исторические рекорды.

Из-за капризов погоды в Сибири практически на две недели раньше обычного начались весенние полевые работы. По словам фермеров аномально теплая весна и отсутствие влаги в почве могут привести к массовому распространению сорняков. В связи с этим потребуется увеличение площади гербицидной обработки. А это - дополнительные расходы для аграриев, работающих в зоне рискованного земледелия.

Фото: iStock
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Еще одна серьезная проблема - лесные пожары. Поэтому в мае в Омске, Кемерово, Новосибирске и других городах действует особый противопожарный режим.

По предварительным прогнозам, синоптиков, жарким будет весь май. Сибирь находится в теплой воздушной массе, где преобладают юго-западные воздушные потоки. Необычно теплыми обещает быть май и в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

По прогнозу, в Свердловской области 9 и 10 мая воздух прогреется до +27 градусов, 11 мая жара спадет до +23. В Челябинской области в субботу и воскресенье ожидается +27, в понедельник +24, в Курганской и Тюменской областях жаркими будут все три выходных: +27...+29 градусов. Тепло будет и в Ханты-Мансийском автономном округе: +21…+27 градусов. На Ямало-Ненецкий АО жары, судя по всему, не хватило: жители Надыма, Пангоды, Нового Уренгоя и Ноябрьска еще могут рассчитывать на +13…+20 градусов. У остальных за окном ожидается не выше +9 градусов.

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