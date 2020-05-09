Рига чествует героев-освободителей от гитлеровского фашизма

Мужество и героизм ветеранов Великой Отечественной войны, участников победоносного разгрома фашизма на века "отпечатались в мировой истории и сердцах многих людей, которые и сейчас бережно хранят, передавая через поколения, память о Великой Победе над ужасом военной машины и античеловеческой идеологии нацизма". Низкий поклон передали 9 мая в совместном поздравлении ветеранам минувшей войны с 75-летием Победы главы российских дипломатических миссий в Латвии, Литве и Эстонии, сообщает рижский новостной портал bb.lv.

Почти шестьсот тысяч мирных жителей трех прибалтийских республик, напоминают обозреватели, стали жертвами гитлеровского геноцида в годы фашистской оккупации. А в боях за освобождение Прибалтики в 1944 году свои жизни отдали более 60 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

И хотя в субботу массовые праздничные мероприятия около памятника советским воинам в Риге в этом году были отменены из-за карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, жителей двухмиллионной республики ожидает альтернативное празднование. В течение дня местная общественная организация "9 мая.lv" на своих порталах будет вести праздничную онлайн-трансляцию.

Возложение цветов и венков к памятнику советским воинам в Риге в этот день пройдет в индивидуальном порядке, уточняют местные издания. "По случаю празднования 75-ой годовщины Победы над фашизмом посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе с военным атташе Русланом Ушаковым с соблюдением всех мер безопасности возложат цветы к памятнику освободителям Риги", - сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Кроме того, планируют возложить цветы и венки к памятнику советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков и представители посольств России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других дипмиссий, а также жители республики.

"Конечно, такой формат не заменит народных гуляний у памятника освободителям в Пардаугаве, но в условиях пандемии у нас будет прекрасная возможность вспомнить те годы, что мы проводили вместе 9 мая и зарядиться праздничным настроением на весь день. Помимо подборок из концертов прошлых лет, мы покажем видеосюжеты, специально записанные к годовщине Победы, - музыкальные и поэтические поздравления от звезд театра, кино и музыки из России и Латвии, а также от студентов театральных вузов Москвы, участвовавших в фестивале Stanislavsky.lv", - сообщает латвийская общественная организация и приглашает в 22.00 часа почтить память павших в войне минутой молчания, а после этого вместе исполнить песню "День Победы".

Кроме того, евродепутат Нил Ушаков, почти десять лет возглавлявший муниципалитет латвийской столицы, призвал жителей республики зажигать дома свечи в память о всех погибших в Великой Отечественной войны. "Каждый год 9 мая в Риге к памятнику освободителям приходят 100-150 тысяч рижан. Этот день нас объединяет вне зависимости от возраста, социального положения или политических взглядов. Именно чувство единения мы всегда испытываем, когда собираемся на площади у памятника в Пардаугаве, и в этот день все видят, как много нас", - написал он странице в Facebook.

Праздничные акции по случаю 75-ой годовщины Великой Победы в этот день планируются и в других городах Латвии - Вентспилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Резекне и Юрмале, сообщают издания.