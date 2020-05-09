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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне

Текст: Лариса Ионова
Фото: Сергей Новиков/РГ Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: Сергей Новиков/РГ

Исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC) изучили возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах для купания.

Состав ученого совета достаточно представительный: в исследовании принимали участие эксперты Центра Почвоведения и Прикладной Биологии, Института Науки Материалов, Института Морских Исследований, Института Агрохимии и Технологии Питания, Института Диагностики и Экологического Исследования Воды.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В своем докладе они заявили, что заражение коронавирусной инфекцией в бассейнах или в море маловероятно.

Такое заключение основывается на том, что основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный, поскольку вирус находится в выделениях при кашле или чихании. А при купании люди не находятся так близко друг от друга. В бассейнах и СПА широко применяются дезинфицирующие средства против микробного загрязнения воды - и этой меры должно быть достаточно для инактивации вируса, считают ученые. Причем пары, образующиеся в спа-салоне или лечебном водном учреждении, будут иметь те же дезинфекционные характеристики, что и купальные воды.

Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается высокая, выше 60 градусов, температура воздуха, что также губительно для вируса.

Что касается морской воды, то, хотя в настоящее время нет данных о стойкости атипичной пневмонии в этой среде, однако соль и объемы источника, дающие эффект разбавления, скорее всего способствуют снижению вирусной нагрузки и ее инактивации. Соответственно, в пресных водоемах, озерах и реках выживаемость вируса будет выше, чем в морской воде.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Таким образом, непосредственно в воде возможность "подцепить" вирус ничтожно мала. Но опасность может подстерегать на суше - на пляже или берегу водоема. Экспериментальных данных по поводу распространения вируса в песке пока нет, однако исследователи полагают, что совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и высокой температуры, до которой нагревается песок, может инактивировать вирус - если, конечно, непосредственно не контактировать с больным человеком.

Опасность на пляже может быть в том, что люди здесь не соблюдают социальную дистанцию. В закрытых бассейнах же вирус может подкарауливать не в самой хлорированной воде, а в душевых и раздевалках, считают, в свою очередь, специалисты Роспотребнадзора. Тем более влажная среда лучшие условия для его размножения. Во время вдыхания паров хлора происходит пересыхание горла и носовых пазух . При таком состоянии носоглотки увеличивается риск проникновения вируса в организм. Поэтому после выхода из бассейна увеличивается шанс заболеть.

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