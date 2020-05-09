Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 мая 2020 г. 07:00
Общество
Текст: Семен Экштут (доктор философских наук)
Родина - № 5(520)

Настоящий полковник

"Он раздавал бесплатно встречным детям целлофановые плитки, и губы его плясали..."
День Победы ознаменовался двумя казусами. Рабочие и служащие знали, что день 9 мая объявлен нерабочим - Праздником Победы, но все же многие пришли на свои предприятия: за четыре года войны все привыкли работать без выходных и отпусков. А вот нерасторопная советская торговля оказалась не на высоте: в обычных магазинах продавались лишь крупяные изделия и яичный порошок, не было ни мясных, ни рыбных продуктов.
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

И полностью отсутствовали в праздничный день спиртные напитки!

Люди хотели выпить и закусить. Информаторы сухим канцелярским языком отметили: "Среди части трудящихся имеют место недовольства тем, что в такой торжественный день отсутствуют в продаже спиртные напитки, мясные и рыбные продукты". И зафиксировали наиболее характерные реплики недовольных, но не стали указывать их имена и должности:

Фото: Борис Кудояров/ РИА Новости
Как это было: 9 мая 1945 года в Москве

"Праздник большой, а выпивки нет".

"Хотелось выпить бокал в честь победы, пригласить гостей, повеселиться, но нет водки и закуски".

"Почему в честь праздника не объявили продажу водки на новые талоны?"

"Наверное, всю водку передали в коммерческие магазины..." (Там бутылка водки 0,5 л крепостью 50 стоила 100-190 рублей, в то время как пайковая цена такой водки в государственном магазине составляла 80 рублей 50 копеек).

"Как же обидно, что нечем отметить праздник"1.

Справка организационно-инструкторского отдела МГК ВКП(б) от 9 мая 1945 года столь же зорко подметила: "В коммерческих магазинах отмечены очереди, главным образом за водкой"2.

Многим москвичам в этот день запомнился седой полковник-танкист в застиранной форме с Золотой Звездой Героя Советского Союза на груди. Были среди них и писатели, запечатлевшие полковника. Именно в этот день Илья Эренбург написал знаменитые стихи о Победе: "Она была в линялой гимнастерке..."3

На углу Петровки и Столешникова герой-полковник выкупил у продавщицы мороженого целый короб, перекинул лямку через свою красную шею и стал бесплатно раздавать встречным ребятишкам вожделенные брикеты. Мороженое продавалось только по коммерческой цене и стоило очень дорого - 15 рублей пачка. (По нормированным пайковым ценам за эти деньги можно было купить один килограмм сосисок "Русские" или 15 буханок ржаного хлеба из обойной муки.) Для многих детей оно было недоступным лакомством. Короб с мороженым быстро опустел. Тогда полковник подозвал к себе вторую продавщицу. Кто-то участливо заметил ему, что он и так уже достаточно много потратил.

Полковник возразил: "Товарищ дорогой... Я за эту детвору жизни своей не жалел. Так неужели же в такой праздник я буду рубли рассчитывать..."4.

"Он раздавал бесплатно встречным детям целлофановые плитки, и губы его плясали, а слезы стекали по щекам, по шее на грязный от эшелонной копоти подворотничок. Вот что такое мир, братцы!"5

рисунок Надежды Паргачевой

1. Информация оргинструкторского отдела МГК ВКП(б) секретарю МГК ВКП(б) Г.М. Попову - об откликах трудящихся столицы на сообщение о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. 9 мая 1945 г. // Москва послевоенная. С. 39.

2. Там же. 8 октября 1946 года министр финансов СССР А. Г. Зверев представил Сталину обстоятельный 84-страничный доклад, освещавший все основные вопросы финансовой политики государства за годы cоветской власти. В докладе отмечалось, что на росте послевоенного товарооборота "в большей степени сказалось усиленное развертывание коммерческой торговли и увеличение выпуска водки и водочных изделий". В первом полугодии 1945 года весь товарооборот составлял 69,6 миллиарда рублей, из которых реализация водки давала 18,2 миллиарда. В первом полугодии 1946 года, т.е. спустя ровно год, реализация водки принесла государству уже 28,0 миллиарда при общем товарообороте 109,8 миллиарда рублей. См.: "Значение реформы выходит далеко за пределы финансовой политики": Записка А. Зверева И. Сталину. 8 октября 1946 г. // Источник, 2001. N5. С. 44.

3. Эренбург И.Г. Стихотворения и поэмы СПб.: Академический проект, 2000. С. 522.

4. Кассиль Л. Москва торжествует. 10 мая 1945 г. // Москва послевоенная. С. 41. Известный детский писатель и сценарист Л.А. Кассиль, живший неподалеку (Камергерский переулок, N 5/7, строение 1, квартира N 23), наблюдал эту сцену своими глазами.

5. Анчарова М. Золотой дождь. 1966 // Москва послевоенная. С. 44. Один из первых советских бардов офицер-фронтовик М.Л. Анчаров жил в это время в офицерском общежитии в центре столицы. Он был военным переводчиком, выпускником Военного института иностранных языков Красной армии (японский и китайские языки), получившим новое назначение. В составе воздушно-десантных войск ему предстояло принять участие в боях в Маньчжурии.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
Десять переломных дней в отношениях Сталина и Ворошилова
07:20 История

Ленинградский рубеж для двоих

Более 70 лет никто не держал этих документов в руках. 735-страничный том "Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы" содержит 281 архивный документ. Эта книга разочарует любителей исторических мифов и скороспелых сенсаций - документы и факты звучат

Экономическое чудо мог сотворить только народ, решившийся быть за пределами своих сил
07:00 История

Экономическое чудо 1942-1945 годов: Цена и ценности

Мы - выжившие, дети выживших. Когда-то считалось, что в России в 2000 году будут жить около 600 миллионов человек, в нынешних границах - больше 310 миллионов. Об экономическом чуде 1941-1945 годов размышляет экономист Яков Миркин

Почему красноармейцам на фронте было тяжелее физически, чем гитлеровцам
06:50 О войне

Семь потов войны

"Война - совсем не фейерверк, а просто - трудная работа". Эти строки фронтовика Михаила Кульчицкого давно стали крылатыми. Но представляем ли мы себе сказанное в них наглядно? То, что воевать в Великую Отечественную было не просто трудно, а неимоверно тяжело физически?

#День Победы
#1945 год
Что происходило в бункерах Гитлера и Геббельса в мае 1945 года
07.05.2020 История

"Доктор, я Вам буду очень благодарен, если Вы поможете моей жене умертвить детей..."

В рубрике "Советская история. Документы" сегодня публикация о том, что происходило в бункерах Гитлера и Геббельса в мае 1945 года. Протоколы допросов врачей и пояснение историков куда делись тела нацистских главарей и откуда взялись неонацистские мифы о спасении Гитлера

Навстречу истории солдаты США ехали на "Джипах"
25.04.2020 История

Восток встретил Запад

Сын "белого" эмигранта оказался единственным говорящим по-русски солдатом 65-ой пехотной дивизии США и участником исторической "встречи Востока и Запада". Как американский ветеран Второй мировой войны и участник встречи на Эльбе вспоминал события 75-летней давности

В марте 1945 года немцы яростно попытались перевернуть ход проигранной ими войны
06.03.2020 История

Последняя ставка Гитлера

В январе 1945 года удары 4-го танкового корпуса СС поставили 3-й Украинский фронт на грань катастрофы. Словно вернулся 1941-й - раздавленные танками артполки, попавшие в кольцо дивизии. А в марте 1945-го Гитлер в последний раз попытался перевернуть ход проигранной им войны