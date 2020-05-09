Десять переломных дней в отношениях Сталина и Ворошилова

Выпущенный издательством "Политическая энциклопедия" 735-страничный том "Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы" содержит 281 архивный документ. Более 80% из них вводятся в научный оборот впервые. Причем в листах использования целого ряда дел вообще отсутствуют записи: более 70 лет их никто не держал в руках.
Ответственным редактором книги и автором большой вступительной статьи является Андрей Константинович Сорокин - директор РГАСПИ и ведущий рубрики журнала "Родина".
Исследователь, внимательно прочитавший новую книгу, будет вознагражден. Он сможет, в частности, непредубежденно посмотреть на роль Верховного Главнокомандующего в Великой Отечественной войне. "Сталин во многих ситуациях выглядит не совсем привычно. Оказывается, это не он гонит в штыковую советских пехотинцев, оказывается, это он раз за разом требует от командующих фронтами беречь живую силу"1. Чтобы читатель убедился в справедливости этого утверждения, процитируем несколько наиболее интересных документов уникального сборника.
Всего десять дней из 1418 дней войны и 872 дней обороны Ленинграда.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
"Ставка не может мириться с настроениями обреченности..."
17 августа 1941 года. 57-й день войны. Немецкие войска, двумя днями ранее ворвавшиеся в Новгород, заняли Нарву. Это 134 км по прямой от Ленинграда. Над городом нависла реальная опасность сдачи. Сталин и начальник Генерального штаба маршал Борис Михайлович Шапошников посылают главкому Северо-Западного направления маршалу Ворошилову и члену Военного совета Жданову телеграмму:
"Ликвидировать эту опасность вполне возможно, так как у немцев сил здесь немного, а подброшенные на помощь новые три дивизии при умелом руководстве могли бы ликвидировать опасность. Ставка не может мириться с настроениями обреченности и невозможности предпринять решительные шаги, с разговорами о том, что уже все сделано и ничего больше сделать невозможно"2.
На этот справедливый упрек Ворошилов отвечает созданием добровольческих рабочих батальонов с допотопным вооружением. Ополченцев снабдили устарелыми ружьями, пиками и кинжалами. Это была вынужденная мера. В Ленинграде с современным стрелковым вооружением дело обстояло из рук вон плохо. С его нехваткой столкнулись и моряки Балтийского флота. "Чтобы как-то выйти из положения, командиры кораблей прибегали иногда к кустарному изготовлению холодного оружия - ножей, кинжалов, сабель, - вспоминал нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов. - ...Никто еще не думал, что придется послать на фронт так много моряков. Но угроза Ленинграду с суши нарастала и требовала мобилизации всех сил"3.
Вспомнив опыт Гражданской войны, маршал Ворошилов предлагает рабочим выбирать своих батальонных командиров. Маршал бесцельно тратит драгоценное время на мелочи, забывает о главном и упускает организацию артиллерийской обороны Ленинграда. Мощная артиллерия Балтийского флота никак не используется при обороне города. Своевременно не осуществляется эвакуация населения и промышленных предприятий города.
Реакция Сталина корректна по форме. И очень жесткая - по сути.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
"Вы просто неорганизованные люди..."
22 августа 1941 года. 62-й день войны. Уже началась оборона Ленинграда на ближних подступах к городу. Во время переговоров по прямому проводу Сталин дал руководителям обороны Ленинграда наглядный урок оперативного искусства и политграмоты:
"Такую оборону нельзя признать удовлетворительной... Мы думаем, что оборона Ленинграда должна быть прежде всего артиллерийская оборона. Нужно занять все возвышенности в районе Пулково... Если не хватает армейской артиллерии, вы могли бы снять с судов артиллерию и установить во всем окружении Ленинграда.
... Ссылка на вашу перегруженность смешна. Мы не менее вас перегружены. Вы просто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия, ввиду чего и действуете как на изолированном острове, ни с кем не считаясь.
...Немедленно отмените выборное начало, ибо оно может погубить всю армию. Выборный командир безначальный, ибо в случае нажима на избирателей его мигом переизберут. А нам нужны, как известно, полновластные командиры. Стоит ввести выборное начало рабочих батальонов, оно сразу распространится на всю армию, как зараза"4.
Выборное начало в народном ополчении незамедлительно ликвидировано.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
"У вас любят жить и работать по-цыгански..."
26 августа 1941 года. 66-й день войны. Несколькими днями ранее немцы захватили Чудово и перерезали Октябрьскую железную дорогу. Затем взяли Любань. Красная армия оставила Московское шоссе и отошла к северу. Командующий войсками фронта генерал-лейтенант Маркиан Попов, чтобы срочно заткнуть дыры в прорванной обороне, просит у Ставки прислать две дивизии из вновь формируемой 52-й резервной армии генерал-лейтенанта Николая Клыкова.
Армия Клыкова существует только три дня. Сталин знает это и отвечает отказом:
"Дивизий Клыкова передать не можем, они совершенно сырые, несколоченные, и было бы преступно бросать их на фронт, все равно разбежались бы, а технику сдали бы врагу. ...Если бы ваши люди умели работать по плану, и недели две назад в порядке предвидения потребовали от нас 2-3 дивизии, сейчас они были бы готовы для вас, но вся беда в том, что у вас любят жить и работать по-цыгански, из дня в день, не заглядывая вперед"5.
В этот же день Сталин (взбешенный, судя по стилистике ответа) впервые прибегает к ручному способу организации обороны Ленинграда. И подписывает постановление Государственного комитета обороны N586, утверждающее мандат наркому иностранных дел В.М. Молотову, секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, наркому ВМФ адмиралу Н.Г. Кузнецову, уполномоченному ГКО СССР в Ленинграде А.Н. Косыгину, генерал-полковнику авиации П.Ф. Жигареву и генерал-полковнику артиллерии Н.Н. Воронову. Поименованные руководители наделяются чрезвычайными полномочиями и вылетают в Ленинград "для рассмотрения и решения ... всех вопросов обороны Ленинграда и эвакуации предприятий и населения"6.
В мемуарах Главного маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова сохранился выразительный рассказ об этой служебной командировке:
"К моему удивлению, город продолжал жить очень спокойно. Можно было подумать, что бои разворачиваются на ближних подступах к Берлину, а не под стенами Ленинграда. К эвакуации населения еще не приступали. Здесь явно недооценивали угрозы, которая надвигалась на город.
Десять суток работала наша комиссия. Она признала необходимым ликвидировать изжившее себя Северо-Западное направление и передать его функции Ленинградскому фронту.
Резко ставился вопрос о необходимости срочной эвакуации из Ленинграда детей, женщин и стариков, а также научных учреждений и тех заводов, продукция которых не могла быть использована для нужд города и фронта. Комиссия потребовала скорейшей перестройки всей жизни на военный лад"7.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
"Боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо..."
29 августа 1941 года. 69-й день войны. Важный железнодорожный узел Тосно занят немцами. Остаются всего-навсего сутки до того, как немцы выйдут к Неве и перережут последние железнодорожные пути, соединяющие Ленинград со страной. Сталин делает неутешительный вывод:
"Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе"8.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
"Две авиадивизии не получали от Вас заданий..."
4 сентября 1941 года. 75-й день войны. Двумя днями ранее в Ленинграде произведено первое снижение продовольственных норм по карточкам: рабочим и ИТР стали выдавать по 600 г хлеба в день, служащим - 400 г, иждивенцам и детям до 12 лет - 300 г. Столкнувшись с вопиющей дезорганизацией и неразберихой в управлении войсками Ленинградского фронта, Сталин и Шапошников устраивают Ворошилову и Жданову разнос:
"В Тихвине стоят 2 авиадивизии 39 и 2, обе находятся в Вашем распоряжении, но они не получали от Вас заданий"9.
Эти две дивизии, истребительная и бомбардировочная, в начале сентября перебазировались на аэродромы в районе Тихвина. Штаб фронта их "потерял". Ворошилов и Жданов "забыли" об их существовании и, страшась справедливого гнева Хозяина, попытались сохранить хорошую мину при плохой игре, но запутались в собственной лжи. Сначала сделали вид, что очень рады получению двух новых авиадивизий, а потом стали утверждать, что никогда не забывали об их существовании, и "только нелетная погода последних дней мешала использовать эти авиадивизии...".
Терпение Сталина иссякает:
"Одно из двух - либо эти дивизии представляют для вас приятную неожиданность, либо они давно известны вам были. Что-нибудь одно из двух"10.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
"Чем занята ваша авиация?"
9 сентября 1941 года. 80-й день войны. Днем ранее немцы захватили Шлиссельбург и замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Сталин и его коллеги по Политбюро Молотов, Маленков и Берия в шифротелеграмме гневно упрекают Ворошилова и Жданова:
"Нас возмущает ваше поведение, выражающееся в том, что вы сообщаете нам только лишь о потере нами той или иной местности, но обычно ни слова не сообщаете о том, какие же вами приняты меры для того, чтобы перестать терять города и станции. ...Чем занята ваша авиация, почему она не поддерживает действия наших войск на поле?"11
Терпение Сталина иссякло.
Вечером 11 сентября Ставка приняла решение отозвать маршала Ворошилова в Москву. 14 сентября маршал Ворошилов был смещен со своего поста и заменен генералом армии Жуковым. В эти трагические дни у Верховного Главнокомандующего не было уверенности, что Ленинград удастся отстоять.
Вождь готовится к самому худшему.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
"... на случай вынужденного отхода"
13 сентября 1941 года. 84-й день войны. Немцы захватили город Красногвардейск (Гатчину). Это 42 км по прямой от Ленинграда. Председатель ГКО Сталин подписывает мандат о назначении заместителя наркома внутренних дел Всеволода Николаевича Меркулова уполномоченным ГКО по специальным делам:
"Тов. Меркулову поручается... тщательно проверить дело подготовки взрыва и уничтожения предприятий, важных сооружений и мостов в Ленинграде на случай вынужденного отхода наших войск из Ленинградского района"12.
Тогда же было принято решение о минировании кораблей Балтийского флота. Вспоминает Адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов:
"Походив по кабинету и, против обыкновения, присев на диван, который стоял у стены с окном, Сталин задал мне несколько вопросов. Его интересовало, какие корабли у нас на Балтике, где они сейчас стоят и участвуют ли в обороне Ленинграда. ...
- Ни один боевой корабль не должен попасть в руки противника, - сказал он.
Переспросив, понял ли я, Сталин подчеркнул, что в случае невыполнения этого приказа виновные будут строго наказаны. Я понимал, что обсуждать этот вопрос не время, и ждал дальнейших указаний.
...Да, Сталин считался с возможностью оставления Ленинграда, иначе он не принял бы такого серьезного решения. Но это еще не значит, что Верховный Главнокомандующий признавал безнадежным положение Ленинграда. Скорее, это говорит о том, что он опасался, как бы наши корабли не попали исправными в руки противника"13.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
"Сосредоточьте дивизий восемь или десять ... и прорвитесь"
23 октября 1941 года. 124-й день войны. В Москве уже четвертый день введено осадное положение. Судьба столицы висит на волоске. Сталин через заместителя начальника Генштаба генерал-майора Александра Михайловича Василевского передает руководителям обороны Ленинграда указание:
"Мы требуем от вас решительных и быстрых действий. Сосредоточьте дивизий восемь или десять... и прорвитесь на восток. Это необходимо и на тот случай, если Ленинград будет удержан, и на случай сдачи Ленинграда. Для нас армия важней. Требуем от вас решительных действий. Сталин"14.
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
"Без танков пехота беспомощна..."
8 ноября 1941 года. 140-й день войны. Верховный Главнокомандующий осмысливает печальный опыт безуспешных попыток прорвать блокаду и вновь объясняет азы тактики и оперативного искусства - на сей раз новому командующему Ленинградским фронтом генерал-лейтенанту Михаилу Хозину. На войне жертвы неизбежны, но это не дает военачальнику право неправильно использовать наличные людские и материальные ресурсы:
"Нам говорят, что после артиллерийской подготовки пехота не решается идти вперед, но вы должны знать, что пехота без танков не пойдет... Вы плохо расходуете ваши силы. ...Не может пехотная дивизия с ее винтовками и пулеметами справиться с укрепленными районами противника. Надо сначала уничтожить укрепрайоны артиллерией, минометами, пустить после этого в ход танки, и только вслед за танками пехотная дивизия может показать себя как настоящая сила. Без танков пехота беспомощна перед лицом укрепленных районов противника"15.
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
"Тов. Ворошилов не сумел ... организовать оборону"
1 апреля 1942 года. 284-й день войны. Согласно сводке Совинформбюро, в этот день "на фронте чего-либо существенного не произошло". Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о неудовлетворительной работе одного из своих членов - К.Е. Ворошилова. На трех страницах машинописного текста скрупулезно перечисляются допущенные бывшим наркомом обороны и "первым красным офицером" многочисленные ошибки, начиная со времен войны с Финляндией в 1939-1940 гг. и заканчивая его участием в Великой Отечественной войне.
Характерно, что в документе ни разу не упоминается маршальское звание Ворошилова:
"...Тов. Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего изложенного ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Признать, что т. Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте.
2. Направить т. Ворошилова на тыловую военную работу"16.
1. Сорокин А.К. Оборона Ленинграда: архивные документы свидетельствуют // Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы / авт. вступит. статьи и отв. ред. А.К. Сорокин. М.: Политическая энциклопедия, 2019. С. 29.
2. Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы. С. 88.
3. Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М.: Голос, 2000. С. 130.
4. Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы. С. 89, 91, 92.
5. Там же. С. 99.
6. Там же. С. 13.
7. Воронов Н.Н. На службе военной. М.: Воениздат, 1963. С. 186.
8. Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы. С. 102.
9. Там же. С. 28.
10. Там же. С. 30.
11. Там же. С. 110.
12. Там же. С. 430.
13. Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М.: Голос, 2000. С. 137-139.
14. Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы. С. 116.
15. Там же. С. 119, 120, 121.
16. Там же. С. 165-166.