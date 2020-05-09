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09.05.2020 00:42
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор назвал условия для снятия ограничений по коронавирусу

Роспотребнадзор опубликовал и направил в субъекты Федерации методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу. Этот процесс будет различаться в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

"Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием", - рассказали в ведомстве.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Для начала первого, второго и третьего этапов эти коэффициенты должны быть равны 1, 0,8 и 0,5 соответственно. При этом на всех трех этапах будут обязательны масочный, дезинфекционный режимы и социальное дистанцирование.

"Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей", - уточнили в Роспотребнадзоре. И добавили, что в случае ухудшения ситуации ограничительные мероприятия будут оперативно возобновлены.

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