Роспотребнадзор назвал условия для снятия ограничений по коронавирусу

"Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием", - рассказали в ведомстве.

Для начала первого, второго и третьего этапов эти коэффициенты должны быть равны 1, 0,8 и 0,5 соответственно. При этом на всех трех этапах будут обязательны масочный, дезинфекционный режимы и социальное дистанцирование.

"Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей", - уточнили в Роспотребнадзоре. И добавили, что в случае ухудшения ситуации ограничительные мероприятия будут оперативно возобновлены.