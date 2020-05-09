Роспотребнадзор распространил рекомендации по снятию ограничений

Первый этап
Станут возможными занятия спортом на открытом воздухе индивидуально или парами на расстоянии между занимающимися не менее пяти метров. Простые прогулки можно совершать одному или парами, соблюдая социальную дистанцию и не в местах массового скопления людей. Детские площадки по-прежнему остаются закрытыми.
С учетом ранее принятых ограничений возобновляется работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. Для магазинов, торгующих непродовольственными товарами, ограничения предусмотрены на количество покупателей: до 400 квадратных метров площади торгового зала с отдельным наружным входом и предельное количество клиентов из расчета один человек на четыре квадратных метра.
Второй этап
На втором этапе площадь торговых залов увеличивается до 800 квадратных метров с тем же расчетом клиентов. Могут начать работу уличные предприятия, а также отдельные образовательные организации.
Третий этап
Предприятия торговли и сферы услуг могут работать без ограничений.
На этом этапе начинается работа:
- предприятий общественного питания с установленными перегородками или расстановками столов на расстоянии 1,5-2 метра;
- всех образовательных учреждений;
- гостиниц;
- мест отдыха населения, но при условии соблюдения социальной дистанции.
На всех этапах снятия ограничений сохранится ряд обязательных требований:
- режим самоизоляции останется обязательным для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями;
- принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома;
- сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или посменная работа;
- использование гигиенических масок в транспорте, в общественных местах и при любом выходе на улицу;
- соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях;
- соблюдение дезинфекционного режима и социальной дистанции не менее 1,5 метра.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова:
Мы формулировали наши методические рекомендации исходя из главной цели - сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Сейчас в режиме самоизоляции люди общаются только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если продолжают посещать работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации чётко соблюдаются, риски инфицирования минимальны.