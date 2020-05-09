Россияне стали массово регистрироваться на фриланс-биржах

Режим самоизоляции вновь продлен, и не все "удаленные" работники сохранили в новых условиях привычный уровень доходов. А кто-то и вовсе остался без работы из-за карантинных мер. Один из выходов - встать на биржу труда. Вместе с этим можно попробовать и второй выход - предложить свои услуги на онлайн-биржах фриланса. Как рассказали "РГ" их представители, такой путь выбирают все больше россиян.

Резкое увеличение числа желающих работать на фрилансе одна из крупнейших бирж, FL.ru, фиксирует еще с середины марта. Эксперты связывают это с обострением ситуации на рынке постоянной занятости. Не все компании смогли перевести своих сотрудников на "удаленку" с сохранением зарплаты. Некоторых специалистов отправили в бессрочный отпуск за свой счет или даже сократили из-за закрытия бизнеса. Все эти люди ищут теперь проектную работу.

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в марте 2020 года проводила опрос соискателей, чтобы выяснить, как они относятся к фрилансу и закону о самозанятых (специальному режиму "налог на профессиональный доход"), планируют ли соискатели-фрилансеры переходить на самозанятость или уже перешли. Опрос проводился и в феврале среди более 4 тысяч российских соискателей.

Большинство респондентов, прошедших опрос - наемные работники, 15 процентов - фрилансеры, 5 - владельцы своего бизнеса, еще 7 процентов - в процессе поиска первой работы. Наибольшая доля фрилансеров среди опрошенных пользователей зафиксирована в Ставропольском крае (27 процентов) и в Омской области (23 процента). Традиционно больше всего фрилансеров в сфере искусства и массмедиа (49 процентов), а также в маркетинге, рекламе и PR (40 процентов).

Среди прочих респондентов доля тех, кто тоже планирует перейти на фриланс - 19 процентов. 48 процентов не исключают возможности перейти на фриланс в 2021 году или позже. Каждый третий вообще не планирует переходить на такой формат работы. Больше всего доля планирующих в этом году уйти на фриланс - среди предпринимателей (34 процента), из регионов - среди соискателей в Пермском крае (27 процентов), а из сфер деятельности - среди представителей сферы искусства и массмедиа (30 процентов). Таким респондентам также задали вопрос о том, будут ли они оформляться в качестве самозанятых в случае перехода на фриланс? 41 процент ответил на этот вопрос утвердительно. Больше всего таких соискателей в Московской области (50 процентов), в сфере медицины и фармацевтики (60 процентов - возможно, опрашиваемые планируют сменить вид деятельности при переходе на фриланс, так как эти сферы деятельности - лицензируемые), а также в сфере безопасности (53 процента).

"Основная причина таких высоких показателей - нерегулярность доходов, что решается выстраиванием относительно стабильного графика. Кроме того, фриланс часто - не основное место работы, а подработка, и совокупный доход получается выше. Если говорить о мировых трендах, то работодатели все чаще предпочитают привлекать на фрилансе тех специалистов, которые выполняют разовые или проектные задачи - дизайнеров, фотографов, курьеров и т.д., не снижая при этом стоимости услуг. Такой формат позволяет снизить издержки на аренду офиса, оборудование и т.д. А работникам такой формат позволяет работать на результат, а не "от звонка до звонка", сохранять work&lifebalance, контролируя график самостоятельно, избегать офисных стрессов", - говорит руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Более половины опрошенных фрилансеров (56 процентов) работают без официального оформления. Почти каждый третий респондент-фрилансер указал, что он является самозанятым. В регионах, где закон о самозанятых действует с 2019 года, 40 процентов респондентов-фрилансеров сообщили, что они оформились как самозанятые. 28 процентов ответили так же в тех регионах, где закон начал действовать с начала этого года. Интересно, что в регионах, где этот закон пока не действует, 27 процентов респондентов-фрилансеров сообщили, что они работают в качестве самозанятых, что означает оказание ими услуг клиентам из регионов, где он введен.

Среди респондентов-фрилансеров, сообщивших, что они не работают в формате самозанятых, планируют оформить самозанятость 40 процентов. Столько же оформляться не планируют, еще 20 процентов затруднились с ответом. Интересно, что в регионах, где стать самозанятым официально еще нельзя, доля планирующих оформить самозанятость выше, чем в регионах, где это уже разрешено - 46 процентов против 30 соответственно. При этом в Москве по сравнению с Санкт-Петербургом и Московской областью фрилансеров, планирующих перейти на самозанятость, заметно меньше - 25 процентов против 41 и 36 соответственно.

Проведенный в апреле опрос Аналитического центра НАФИ показал, что каждый третий предприниматель отправлял сотрудников в отпуск за свой счет, а каждому пятому пришлось увольнять сотрудников. Компании сфер гостиничного бизнеса и общественного питания увольняли сотрудников значительно чаще (3 процента против 18, в среднем, в других сферах). Более половины предпринимателей считают, что в ближайшие три месяца штат в их компаниях сократится, 29 процентов говорят о том, что число сотрудников не изменится.

"С начала апреля мы наблюдаем рост числа регистрирующихся на нашем сервисе исполнителей - в апреле их количество увеличилось на 42 процента по сравнению с мартом, - рассказала "РГ" представитель онлайн-сервиса услуг YouDo.com Ольга Чернявская. - Безусловно, такой прирост связан с пандемией и кризисной ситуацией. Многие уже сейчас остались без работы или были вынуждены уйти в отпуск за свой счет, поэтому люди ищут возможности для дополнительного заработка. К слову, подобную тенденцию мы наблюдали во время экономического кризиса 2014-2015 годов. Мы прогнозируем, что число ищущих подработку в дальнейшем будет только увеличиваться".

Если за первую неделю апреля самой популярной стала вакансия курьера (тогда прирост составлял 73 процента), то по итогам месяца на первую позицию вышла категория "Web-разработка" - в этой категории исполнителей на YouDo стало больше на 71 процент. Также в апреле прирост среди репетиторов и преподавателей составил 66 процентов, среди курьеров - 65. На 62 процента увеличилось число "виртуальных помощников" (работа с текстом, расшифровка аудио, реклама и продвижение в интернете) и на 60 - специалистов, осуществляющих компьютерную помощь (ремонт компьютерной техники, установка операционных систем, настройка wi-fi и т.д.).

Меньше всего новых исполнителей регистрировалось в категориях "Мероприятия и промоакции" (24 процента) и "Ремонт и строительство" (33 процента). Однако же в ремонтной категории стабильно увеличивается число новых мастеров на час (прирост 51 процент), электриков (44) и сантехников (41 процент).

В Profi.ru "РГ" рассказали, что в Москве с началом карантина пошла вверх волна регистраций специалистов, оказывающих услуги онлайн: IT-фрилансеры (маркетинг, копирайт, перевод, программирование и др.), юристы и бухгалтеры. Также чаще стали регистрироваться специалисты, связанные с логистикой - курьеры, грузоперевозки и пассажироперевозки. Также очень активно растут регистрации среди психологов.

"Мы видим, что спрос на эти услуги также показывает рост, - добавили в Profi.ru. - На специалистов из категории IT-фриланс спрос с начала карантина увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом, на юристов и бухгалтеров в 1,2 раза. Спрос на психологов показывает рост в 3,7 раза с начала объявления карантина".

По словам Ольги Чернявской, многие специалисты, которые ранее оказывали услуги только офлайн, адаптировались под текущие условия и перевели свою деятельность в онлайн-формат. Помимо преподавателей и репетиторов по видеосвязи теперь проводят тренировки фитнес-тренеры, психологи - консультируют клиентов удаленно. Появились даже принципиально новые услуги - онлайн-няни и онлайн-мастера по ремонту. Няня может занять ребенка по видео, пока родители заняты своими делами, а мастер - помочь заказчику справиться с проблемой самостоятельно, консультируя и контролируя процесс ремонта по видео. Появляются предложения от косметологов, стилистов, также готовых консультировать онлайн.

"С конца марта мы видели оживление по количеству запросов от клиентов на услуги парикмахеров и мастеров маникюра, но отклик специалистов на такие заказы ниже обычного, - рассказали в Profi.ru. - У нас зарегистрировано более 170 тысяч мастеров красоты, и снижение активности специалистов в этой категории, скорее всего, связано с желанием обезопасить себя во время пандемии".

"Сейчас в целом по сервису мы видим сокращение числа заказов на 30 процентов, - отметила Ольга Чернявская. - Это объясняется снижением платежеспособности людей в условиях кризиса, а также соблюдением режима изоляции. Спрос падает в традиционно офлайновых категориях услуг: крупный ремонт, клининг, фотографирование, организация мероприятий и промоакций. В этих же категориях происходит наименьший прирост новых специалистов".

При этом спрос на услуги первой необходимости на YouDo увеличивается на протяжении всего периода - так, число заказов на услуги курьеров в марте выросло более чем на 60 процентов по сравнению с началом года. Также растет спрос на мелкий бытовой ремонт и ремонт техники - люди стали больше времени проводить дома, нагрузка на технику и в целом домохозяйства увеличилась. Продолжает расти популярность преподавателей и репетиторов: в апреле к ним стали обращаться на 40 процентов чаще, чем в марте.

Те, кто ищет дополнительный источник заработка в это непростое время, могут присоединиться к команде исполнителей фриланс-бирж очень просто. Процедура регистрации в качестве исполнителя занимает несколько минут. Как рассказали в Profi.ru, основной этап - это проверка паспорта. После нее у специалиста в профиле появится отметка "Паспорт проверен".