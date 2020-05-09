Российские дипломаты и школьники провели в США акцию "Свеча Победы"

Дипломаты и ученики школы при посольстве РФ в Вашингтоне провели акцию "Свеча Победы", тем самым почтив память погибших и всех, кому мы обязаны мирной жизнью. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"На газоне у фонтана на территории российской дипмиссии были расставлены электронные свечи, из которых сложилась цифра 75. Россия бережно хранит память о победе над нацизмом и о союзнических отношениях в годы войны со странами антигитлеровской коалиции", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В День Победы в США состоится акция "Бессмертный полк". Среди участников - свыше 20 американских городов, а также некоторые страны Европы и СНГ. Акция пройдет в режиме видеоконференции. Это связано с ограничительными мерами, которые действуют в стране в связи с пандемией коронавируса.